Саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, стал первой командой в истории футбола, забившей в 100 матчах чемпионата подряд.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Чемпионат», историческое достижение было зафиксировано после гола полузащитника Саму Кошты в ворота «Аль-Хазма» в 13-м туре саудовской Про-Лиги.

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«100 матчей. 100 раз на табло. Один мировой рекорд. «Аль-Наср» теперь единолично удерживает самую длинную серию матчей с забитыми голами в истории лиг», - говорится в сообщении клуба из Эр-Рияда.

Отметим, что «Аль-Наср» побил мировой рекорд еще в сентябре 2026 года, когда результативная серия команды достигла 94 матчей. Тогда коллектив из Эр-Рияда превзошел достижение аргентинского «Ривер Плейта», игроки которого не уходили с поля без гола на протяжении 93 встреч чемпионата (с 1936 по 1939 год).