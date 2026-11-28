Готовим лыжи: в воскресенье в Сигулде открывается зимний сезон

Любителям зимнего отдыха пора готовить лыжи. Уже в воскресенье, 29 ноября, в Сигулде откроется сезон беговых лыж, а несколько горнолыжных комплексов Латвии рассчитывают принять первых посетителей в начале декабря.

Как сообщает Сигулдское самоуправление, в воскресенье в лыжном центре Fischer для посетителей будет открыт 200-метровый круг на стадионе.

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В день открытия центр будет работать с 10:00 до 20:00, в дальнейшем по рабочим дням - с 12:00 до 21:00.

Производство искусственного снега здесь началось 26 ноября. Если погодные условия позволят, снежные пушки продолжат работу, а доступную для лыжников трассу будут постепенно удлинять.

Сколько стоит покататься на лыжах в Сигулде

Лыжный центр Fischer располагает уникальной для Восточной Европы освещенной трассой протяженностью 1,25 км. Под ее покрытием установлена специальная система охлаждения, позволяющая дольше сохранять снег при переменчивой погоде. При достаточном количестве естественного снега протяженность лыжных маршрутов может достигать девяти километров.

Согласно официальному прейскуранту центра, стоимость посещения трассы составляет:

взрослые - 4 евро в день;

школьники, студенты, пенсионеры и люди с инвалидностью - 3,50 евро;

дети младше семи лет в сопровождении взрослого - бесплатно;

сезонный абонемент для взрослых - 72 евро;

сезонный абонемент для льготных категорий посетителей - 63 евро.

Для обладателей карт жителей Сигулдского края и карт почетной семьи предусмотрены скидки

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В центре работают пункт проката инвентаря и сервис обслуживания лыж, имеются раздевалки, душевые и сауна.

Когда откроются горнолыжные трассы Латвии

В Сигулде уже начали производить искусственный снег и на городской горнолыжной трассе. Однако точная дата ее открытия пока не объявлена.

Тем временем, согласно проведенному 26 ноября агентством LETA опросу представителей горнолыжных комплексов, к началу зимнего сезона готовятся и другие трассы страны.

Briežkalns. Первые трассы могут открыться уже на следующей неделе, если погодные условия будут благоприятными. За осень здесь оборудовали три новые трассы, одна из которых имеет протяженность 600 метров, установили дополнительный подъемник и расширили помещения для посетителей.

Žagarkalns. При сохранении достаточно низкой температуры и отсутствии дождей горнолыжный комплекс может открыться 5-6 декабря. Первыми планируется подготовить трассы Цирулишкалнса и трассы для начинающих.

Ozolkalns. Первую трассу рассчитывают открыть 5 декабря. Подготовку начнут с зеленой трассы, оборудованной кресельным подъемником. В этом сезоне комплекс также намерен чаще проводить публичные мероприятия.

Gaiziņkalns. Открытие первых трасс запланировано на 5 декабря. В первую очередь будут подготовлены учебный склон и детская трасса для катания на надувных санках. К новому сезону здесь оборудовали дополнительные трассы для лыжников и любителей катания на санках, установили еще один подъемник.

Riekstukalns. Комплекс готовится к производству искусственного снега, однако сроки открытия пока не определены из-за возможного потепления на следующей неделе.

Smeceres sils. Здесь решили пока не начинать производство искусственного снега и дождаться более устойчивых погодных условий.

Все предварительные даты открытия горнолыжных трасс зависят от температуры воздуха и осадков. Поэтому любителям зимних видов спорта перед поездкой рекомендуется уточнять актуальную информацию на сайтах и в социальных сетях лыжных комплексов.

За новостями об открытии трасс в Сигулде можно следить на сайте siguldassports.lv