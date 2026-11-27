Побоище на стадионе в Батуми: футбольный матч между Турцией и Израилем закончился международным скандалом

26 ноября в Батуми из-за столкновений болельщиков с грузинской полицией был прерван футбольный матч Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шева». В результате беспорядков пострадали трое полицейских, 16 человек задержаны. Инцидент вызвал дипломатическую напряженность между Турцией, Грузией и Израилем. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время матча болельщики «Бешикташа» развернули баннер с надписью «Восстание против оккупации, свободу Палестине», размахивали палестинскими флагами и скандировали антиизраильские лозунги. Когда полиция попыталась задержать нескольких участников акции, началась потасовка. В правоохранителей полетели кресла и другие предметы. По данным турецкого агентства DHA, полиция применила перцовый газ.

Читайте нас также Google News Facebook

В МВД Грузии сообщили, что в результате беспорядков пострадали трое полицейских, 16 человек были задержаны. При этом ведомство категорически отвергло сообщения о том, что действия полиции были связаны с палестинскими флагами и транспарантами.

По данным AFP со ссылкой на представителя «Бешикташа», пятеро болельщиков были доставлены в больницу.

После возобновления игры «Бешикташ» одержал победу со счетом 2:1. «Хапоэль» призвал своих болельщиков сохранять спокойствие и выполнять указания грузинских сил безопасности.

В «Бешикташе» обвинили грузинскую полицию в «непропорциональном применении силы». Клуб также обратился в генеральное консульство Турции в Батуми и УЕФА.

Читайте

По информации клуба, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с председателем «Бешикташа» Сердалом Адалы заверил, что лично следит за развитием ситуации.

После инцидента министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

Посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя, в свою очередь, резко осудил поведение турецких болельщиков.

«Терроризм на спортивных аренах со стороны болельщиков турецкого «Бешикташа» во время матча против «Хапоэля Беэр-Шевы». Стыд и позор!» - написал он в соцсети X. Позже публикация была удалена.