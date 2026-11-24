Знаменитый британский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что врачи диагностировали у него шизофрению. О проблемах с психическим здоровьем спортсмен откровенно рассказал в новом документальном фильме Netflix, сообщает Sky Sports.

Документальный фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix в пятницу. Фьюри и его жена Пэрис рассказывают, как ему поставили диагноз после того, как в июне 2016 года он был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ

Читайте нас также Google News Facebook

По словам Фьюри, его состояние резко ухудшилось после победы над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года. Несмотря на один из главных триумфов в спортивной карьере, боксер столкнулся с тяжелой депрессией, начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками.

Как вспоминает Пэрис Фьюри, незадолго до госпитализации в июне 2016 года ее супруг испытывал сильный страх, был убежден, что его преследуют, и слышал голоса, которые, по его словам, угрожали ему и его семье.

Фьюри вспоминает, как слышал, будто радио разговаривает с ним, и умолял Пэрис вытащить его из больницы, потому что его хотели поймать «иллюминаты».

После медицинского обследования у спортсмена, как рассказала его жена, диагностировали шизофрению. Сам Фьюри также сообщил, что сталкивался с проявлениями депрессии, тревожного и биполярного расстройств.

Читайте

После того как Фьюри выписали из больницы, у него подтвердили шизофрению и биполярное расстройство.

Переломный момент у Фьюри случился в 2017 году, когда он отправился отмечать Хэллоуин.

«Я вышел на улицу, и мне стало стыдно за то, как я выгляжу, - рассказал боксер. - Жирный урод в светящемся в темноте костюме скелета с маской, закрывающей лицо. Я огляделся, увидел этих людей и подумал: «У меня был весь мир в руках, но я все это упустил, и теперь я толстая развалина с алкогольной зависимостью».

По словам Фьюри, это стало началом перелома в его жизни: он стал уделять больше внимания семье и вернулся к тренировкам. В результате он снова добился чемпионского титула, победив Деонтея Уайлдера в 2020 году.

В настоящее время боксер регулярно посещает психиатра и продолжает получать профессиональную помощь.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Фьюри продолжает под наблюдением специалистов готовиться к поединку с Энтони Джошуа, запланированному на 11 декабря.