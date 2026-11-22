В воскресенье, 22 ноября, стало известно о смерти Мариса Балдониекса - многолетнего генерального секретаря Федерации хоккея Латвии (LHF), бывшего генерального менеджера национальной сборной и одного из людей, внесших значительный вклад в развитие латвийского хоккея. Ему был 71 год.

О смерти Балдониекса сообщила Федерация хоккея Латвии, выразив глубокие соболезнования его семье, близким и всему хоккейному сообществу страны.

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Марис Балдониекс посвятил хоккею несколько десятилетий своей жизни. Причем его деятельность не ограничивалась административной работой: он успел проявить себя и как игрок, и как тренер, и как организатор работы национальной сборной.

В 1975–1977 годах Балдониекс выступал за рижское «Динамо», проведя в составе команды два сезона на позиции защитника.

Позднее он перешел к тренерской и организационной деятельности. В 2001 году Балдониекс возглавлял юниорскую сборную Латвии U18, а в последующие годы занимал важные руководящие должности в латвийском хоккее.

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Его работу высоко оценивал бывший главный тренер сборной Латвии Курт Линдстрем, отмечавший, что именно на таких профессионалах держится латвийский хоккей.

На протяжении многих лет Балдониекс занимал пост генерального секретаря Федерации хоккея Латвии, а также работал генеральным менеджером национальной сборной, участвуя в организации ее деятельности и подготовке к международным соревнованиям.

В Федерации хоккея подчеркнули, что его многолетняя работа сыграла важную роль в развитии национальной команды и латвийского хоккея в целом.

Причина смерти Мариса Балдониекса не сообщается. Информации о дате и месте прощания пока также нет.