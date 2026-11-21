Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с английским полузащитником Джудом Беллингемом, предложив ему значительное повышение зарплаты. Как сообщает испанское издание El Debate, клуб предложил 23-летнему футболисту новое соглашение до 2032 года с годовым окладом около 22 млн евро.
По информации издания, такую же зарплату получает бразильский нападающий Винисиус Жуниор. Больше в мадридском клубе зарабатывает только француз Килиан Мбаппе.
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При этом Sport.es приводит несколько иные условия возможного соглашения. По данным этого издания, контракт может быть продлен до 2031 года, а зарплата Беллингема составит от 20 до 25 млн евро за сезон.
В настоящее время действующее соглашение английского полузащитника с «Реалом» рассчитано до лета 2029 года. Его нынешний заработок, по данным СМИ, не превышает 15 млн евро в год.
Беллингем выступает за мадридский клуб с лета 2023 года, когда перешел из дортмундской «Боруссии».
В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи
По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость английского полузащитника составляет 160 млн евро.
Официального объявления о подписании нового контракта пока не было.