«Реал» готов повысить оплату Беллингему до 22 млн евро в год

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с английским полузащитником Джудом Беллингемом, предложив ему значительное повышение зарплаты. Как сообщает испанское издание El Debate, клуб предложил 23-летнему футболисту новое соглашение до 2032 года с годовым окладом около 22 млн евро.

По информации издания, такую же зарплату получает бразильский нападающий Винисиус Жуниор. Больше в мадридском клубе зарабатывает только француз Килиан Мбаппе.

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При этом Sport.es приводит несколько иные условия возможного соглашения. По данным этого издания, контракт может быть продлен до 2031 года, а зарплата Беллингема составит от 20 до 25 млн евро за сезон.

В настоящее время действующее соглашение английского полузащитника с «Реалом» рассчитано до лета 2029 года. Его нынешний заработок, по данным СМИ, не превышает 15 млн евро в год.

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Беллингем выступает за мадридский клуб с лета 2023 года, когда перешел из дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость английского полузащитника составляет 160 млн евро.

Официального объявления о подписании нового контракта пока не было.