Пять побед за 30 матчей: сборная Латвии по футболу осталась без главного тренера

Латвийская федерация футбола (ЛФФ) приняла решение досрочно расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Паоло Николато. Причиной стали неудовлетворительные спортивные результаты команды, сообщает ЛФФ.

Решение было принято в пятницу, 20 ноября, на заседании правления федерации, после того как итальянский специалист представил отчет о выступлении сборной в завершившемся сезоне Лиги наций УЕФА.

Читайте нас также Google News Facebook

Николато возглавил латвийскую сборную в феврале 2024 года. За это время команда провела под его руководством 30 матчей, одержав лишь пять побед. Еще десять встреч завершились вничью, а в 15 играх латвийские футболисты потерпели поражения.

Последний розыгрыш Лиги наций также оказался неудачным. Сборная Латвии набрала всего два очка в шести матчах и заняла последнее место в своей группе дивизиона C.

В июне этого года сборная Латвии заняла четвертое место в Кубке Балтии.

При этом президент ЛФФ Вадим Ляшенко признал, что работа итальянского тренера не ограничивалась результатами на футбольном поле. По его словам, Николато удалось изменить стиль игры национальной команды и внести вклад в развитие всей системы латвийских сборных, в том числе молодежных.

Однако руководство федерации сочло, что этого недостаточно.

Читайте

«Одного игрового стиля недостаточно. Сборная Латвии должна ставить перед собой более высокие спортивные цели и стремиться к лучшим результатам», - заявил Ляшенко.

Он подчеркнул, что федерация намерена сохранить положительные изменения, произошедшие при Николато, но теперь команде необходимо готовиться к новому этапу.

Примечательно, что еще в мае 2026 года ЛФФ продлила контракт с итальянским специалистом до ноября 2027 года. Таким образом, сотрудничество прекращается примерно за год до окончания соглашения.

Федерация поблагодарила Николато и его тренерский штаб за работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Имя нового главного тренера сборной Латвии пока не объявлено

Уже 6 декабря в Белфасте состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года, на которой латвийская сборная узнает своих будущих соперников.