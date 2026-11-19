У президента ФИФА Джанни Инфантино появились два соперника: кто претендует на главный пост в мировом футболе

Впервые за несколько лет действующему президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предстоит столкнуться с конкурентами на выборах. На пост главы организации претендуют также президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и бывший руководитель Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

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Выборы состоятся 18 марта 2027 года во время 77-го конгресса ФИФА в Рабате, столице Марокко.

Организация получила три заявки, которые теперь переданы избирательному комитету для проверки. Окончательный список допущенных кандидатов должен быть объявлен не позднее 18 февраля 2027 года.

Кто готов возглавить ФИФА

Джанни Инфантино, 56 лет

Швейцарский футбольный функционер руководит ФИФА с февраля 2016 года, когда он был избран после ухода Йозефа Блаттера.

Впоследствии Инфантино дважды переизбирали - в 2019 и 2023 годах. Оба раза у него не было соперников. Теперь он намерен сохранить свой пост еще на один срок.

Филипп Диалло, 63 года

Французский футбольный функционер возглавляет Федерацию футбола Франции с 2023 года.

Ранее он много лет работал в Союзе профессиональных футбольных клубов Франции, а также занимал руководящие должности в национальных футбольных структурах.

Диалло пользуется поддержкой европейских футбольных функционеров и рассматривается как один из главных соперников Инфантино.

Кодзо Тасима, 68 лет

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Японский футбольный функционер ранее возглавлял Японскую футбольную ассоциацию, а сейчас является ее почетным президентом.

С 2015 года он входит в Совет ФИФА и обладает значительным опытом работы в международных футбольных организациях.

Тасима стал первым представителем Японии, выдвинувшим свою кандидатуру на пост президента ФИФА.

В отличие от двух предыдущих избирательных кампаний, на этот раз Инфантино придется бороться за поддержку национальных футбольных федераций.

Его руководство ФИФА в последнее время подвергалось критике, в частности из-за планов привлечь частных инвесторов к коммерческим правам на крупнейшие футбольные турниры.

Предложение вызвало сопротивление ряда футбольных организаций, после чего от проекта отказались.

Еще одним потенциальным участником выборов назывался бывший защитник сборной Швейцарии Рамон Вега. Он публично заявлял о намерении баллотироваться, однако в официальном списке ФИФА его имени нет.

Для выдвижения кандидатуры претенденту необходима поддержка как минимум пяти национальных футбольных ассоциаций. При этом одна ассоциация не может одновременно поддерживать двух кандидатов.

После подачи документов претенденты должны пройти проверку на соответствие установленным требованиям.

Окончательное решение об их допуске примет избирательный комитет ФИФА.

Таким образом, имена трех претендентов уже известны, однако официальный список участников голосования будет утвержден позднее.

Президент ФИФА избирается национальными футбольными ассоциациями - членами организации. Именно их голоса определят, сохранит ли Джанни Инфантино руководство мировым футболом или у федерации появится новый президент.