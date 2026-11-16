16 ноября 2026, 10:28

Норвежский форвард Холанд установил сразу два достижения, обойдя Месси и Роналду по статистике

Норвежский форвард Холанд установил сразу два достижения, обойдя Месси и Роналду по статистике

Эрлинг Холанд повторил достижение легендарного немецкого нападающего Герда Мюллера, установленное еще в 1974 году. После матча с Уэльсом на счету форварда сборной Норвегии оказалось 66 голов в первых 60 играх за национальную команду. Заодно футболист установил еще один рекорд, которого нет даже у Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Встреча пятого тура группового этапа Лиги наций состоялась 14 ноября в Осло. Норвегия победила Уэльс со счетом 3:1. Холанд сначала помог Андреасу Шельдерупу отличиться, отдав голевую передачу, а на 88-й минуте сам забил с пенальти.

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Благодаря этому голу 26-летний нападающий достиг отметки в 66 мячей за сборную в 60 матчах. Последним европейцем с таким результатом после первых 60 игр за национальную команду был Герд Мюллер. Немец добился этого в 1974 году.

Но на этом достижения Холанда не закончились. Он стал первым футболистом в истории, который в среднем забивает больше одного мяча за матч как за национальную сборную, так и в Лиге чемпионов. В статистике учитываются игроки, забившие не менее 20 голов в каждом из этих турниров.

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