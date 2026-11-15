Рига не увидела голов: Латвия и Армения разошлись миром и закончили Лигу наций

В воскресенье на стадионе «Сконто» в заключительном матче группы 2 Лиги C Лиги наций УЕФА сборная Латвии сыграла вничью с Арменией - 0:0. Эта ничья не изменила расстановку сил в квартете: Латвия завершила турнир на последнем месте с 2 очками, Армения финишировала третьей с 6 очками.

Ход встречи: борьба без голов

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Несмотря на то что обе команды ещё до матча потеряли турнирную мотивацию, игра прошла в напряжённой борьбе. Армения чуть больше владела мячом, однако по-настоящему опасных моментов у ворот соперника возникало немного. Голкипер латвийцев Рихардс Матревичс действовал надёжно, справляясь с дальними ударами и подачами со стандартов.

Лучший шанс Латвии представился на 67-й минуте: после удара Владислава Гутковского мяч отскочил к Андрею Цыганиксу, но тот не смог переиграть вратаря армян Александра Мишиева. Мишиев не раз выручал гостей и по праву стал одним из лучших в составе своей команды.

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Последствия: без понижения, но с вопросами

Ключевой контекст этой ничьей - реформа Лиги наций. С сезона 2028/29 турнир сокращается с четырёх уровней до трёх, поэтому Латвия, занявшая последнее место в группе Лиги C, не будет понижена в классе. Все нынешние команды Лиги D вольются в Лигу C, а худшие сборные Лиги C избегут понижения.

Таким образом, с турнирной точки зрения результат матча ни на что не повлиял. Однако Латвия завершила розыгрыш с 2 очками в шести матчах и без единой победы - статистика, которая в любом случае выглядит неутешительно. Армения также не получила ни повышения, ни понижения, финишировав третьей.

Для главного тренера латвийской сборной Пауло Николато настоящие испытания ещё впереди. Проблемы в атаке и слабая реализация моментов сопутствовали команде на протяжении всего турнира, и нулевая ничья с Арменией стала лишь очередным отражением этой тенденции.