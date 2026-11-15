15 ноября 2026, 11:05

Латвия сыграет с Арменией в последнем матче Лиги наций: сможет ли сборная прервать серию поражений?

Латвия сыграет с Арменией в последнем матче Лиги наций: сможет ли сборная прервать серию поражений?

В воскресенье, 15 ноября, сборная Латвии по футболу проведёт заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. На стадионе «Сконто» в Риге латвийские футболисты встретятся со сборной Армении. Начало игры - в 16:00.

Этот матч станет для команды итальянского специалиста Паоло Николато последней возможностью одержать хотя бы одну победу в нынешнем розыгрыше турнира. После пяти встреч латвийская сборная занимает последнее, четвёртое место в группе C2, имея в активе всего одно очко.

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Армения располагается строчкой выше, набрав пять очков. Даже победа не позволит латвийской команде обойти соперника, однако даст возможность завершить выступление на более обнадёживающей ноте.

Почему матч с Арменией будет непростым

Армянская сборная - хорошо знакомый, но неудобный соперник для латвийских футболистов.

За последние четыре года команды встречались пять раз, и четыре из этих матчей завершились победой Армении.

Последняя встреча состоялась 25 сентября нынешнего года в Ереване. Тогда хозяева победили со счётом 2:0.

В 2024 году армянская сборная также дважды оказалась сильнее: 4:1 дома и 2:1 в Риге. Единственную победу в пяти последних встречах латвийцы одержали в октябре 2023 года, когда выиграли на своём поле со счётом 2:0.

При этом нынешняя Армения сама переживает непростой период. После победы над Латвией в сентябре команда не выиграла ни одного из четырёх следующих матчей Лиги наций.

12 ноября армянские футболисты сыграли вничью с Кипром - 1:1. Этот результат позволил им сохранить третью строчку, но лишил шансов побороться за повышение в классе.

Таким образом, Армения не выглядит непобедимым соперником, хотя результаты очных встреч говорят не в пользу Латвии.

Латвийская сборная пока без побед

Нынешний розыгрыш Лиги наций складывается для команды Паоло Николато крайне неудачно.

Латвия начала турнир с поражения от Армении - 0:2, затем сыграла вничью с Кипром - 0:0, после чего потерпела три поражения подряд.

Последняя неудача произошла 12 ноября в Подгорице, где латвийские футболисты уступили Черногории со счётом 1:2.

Всего за пять матчей сборная Латвии забила три мяча и пропустила восемь.

Главная проблема команды - не только результаты, но и недостаточная результативность в атаке. В четырёх из пяти встреч латвийцы не смогли набрать очков, а единственная ничья была безголевой.

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Воскресная игра станет последним официальным матчем национальной сборной в 2026 году. Для футболистов это шанс порадовать своих болельщиков домашней победой, а для тренерского штаба - возможность оценить состояние команды перед следующим международным циклом.

Что означает последнее место для Латвии

Несмотря на неудачное выступление, вылет в низший дивизион латвийской сборной не грозит.

УЕФА меняет структуру Лиги наций: начиная с сезона-2028/2029 турнир будет состоять из трёх лиг вместо четырёх. Поэтому команды, занявшие третьи и четвёртые места в группах Лиги C нынешнего розыгрыша, сохранят место в этом дивизионе.

Черногория уже гарантировала себе первое место в группе C2 и повышение в Лигу B. Кипр финиширует вторым и примет участие в стыковых матчах. Армения останется третьей, а Латвия - четвёртой независимо от результатов заключительного тура.

Какие ещё матчи состоятся сегодня

В воскресенье пройдут ещё семь встреч Лиги наций. Центральными событиями вечера станут противостояния Испании и Англии, а также Бельгии и Италии.

Испанцы уже обеспечили себе выход в четвертьфинал, но для сохранения первого места в группе им необходимо не проиграть англичанам. Англия также гарантировала себе участие в плей-офф.

Встреча Бельгии с Италией имеет ещё более серьёзное турнирное значение. Итальянцы лидируют в группе с десятью очками, Франция также набрала десять, а Бельгия отстаёт всего на одно очко. Таким образом, борьба за места в четвертьфинале остаётся открытой.

Расписание матчей 15 ноября по латвийскому времени

ВремяМатчЛига
16:00Латвия - АрменияC
16:00Кипр - ЧерногорияC
19:00Беларусь - АлбанияC
19:00Финляндия - Сан-МариноC
21:45Бельгия - ИталияA
21:45Франция - ТурцияA
21:45Хорватия - ЧехияA
21:45Испания - АнглияA

Где пройдет матч

Стадион «Сконто»

15 ноября, 16:00

Улица Эмиля Мелнгайля, 1a, Рига. Билеты стоят от 7 до 30 евро.

 

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