Роналдо против Человека-паука: самая безумная тренировка немецких футболистов

соцсети

На футбольном поле Человек-паук гонялся за бразильским Роналдо, в воротах стоял знаменитый рестлер, а тренер руководил происходящим с розовыми волосами и серьгами. Нет, это не съемки комедии. Так прошла совершенно настоящая тренировка немецкого футбольного клуба «Киккерс Оффенбах».

Как сообщает немецкий телеканал Sportschau, футболисты команды, выступающей в четвертом по силе дивизионе Германии, 11 ноября вышли на поле в карнавальных костюмах. Причем не ради нескольких фотографий: в необычных нарядах они провели полноценную тренировку.

Читайте нас также Google News Facebook

Главным героем дня оказался 19-летний полузащитник Адам Луне. У него не нашлось подходящего костюма, а платить взнос в командную кассу за отсутствие наряда футболист не захотел.

Выход нашелся неожиданный: Луне отправился в парикмахерскую и решил повторить знаменитую прическу бразильского нападающего Роналдо с чемпионата мира 2002 года.

Тогда перед полуфиналом против Турции Роналдо выбрил голову, оставив лишь небольшой участок волос надо лбом. Бразилец объяснял, что таким трюком хотел отвлечь журналистов от обсуждения своей травмы. Форвард забил победный мяч в полуфинале и дважды забил в финале Германии. Странная прическа стала одной из самых узнаваемых в истории футбола.

Спустя 24 года молодой немецкий футболист воспроизвел ее практически в точности. Для полноты образа он надел футболку сборной Бразилии.

Особенно забавно, что Луне родился в 2006 году - через четыре года после того чемпионата мира, на котором Роналдо стал чемпионом мира и лучшим бомбардиром турнира.

На тренировке новоиспеченный «Роналдо» даже устроил забег с Человеком-пауком. Фотографии этого необычного противостояния стали одним из самых ярких моментов карнавального дня.

Spieler und Trainerteam läuten die 5. Jahreszeit ein 🎭 Auch beim OFC wurde heute am 11.11. die Faschingszeit eingeläutet. Statt der gewohnten Trainingskleidung sorgten auf dem Trainingsplatz diesmal zahlreiche sehr kreative Kostüme für gute Laune. 🔴⚪️ #kickersoffenbach https://t.co/Z7eBfhrYYr - Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) November 11, 2026



Остальные футболисты тоже проявили фантазию. На поле появились Флэш, Обеликс, Папа Римский, хоккеист, пилот Ferrari и даже огромные упаковки мармелада Haribo.

Капитан команды, голкипер Йоханнес Бринкис, выбрал образ легендарного канадского рестлера Брета Харта по прозвищу Хитмэн. Он вышел на тренировку в розовом борцовском костюме и парике с длинными волосами.

Читайте

Главный тренер Марк Циммерман тоже не остался в стороне. Он превратился в панка - с кожаной курткой, серьгами и окрашенными волосами.

Именно тренерский штаб предложил футболистам провести такую необычную тренировку. По словам Циммермана, цель была простой: немного разрядить обстановку и дать игрокам возможность посмеяться над собой.

Поблажек в тренировочном процессе никто не получил. Карнавальная акция совпала с одним из самых интенсивных дней подготовки к следующему матчу.

В Германии 11 ноября ровно в 11:11 традиционно начинается карнавальный сезон, который называют «пятым временем года».

Особенно широко праздник отмечают в Кельне, Дюссельдорфе и Майнце. Карнавальные шествия, костюмированные вечеринки и другие мероприятия продолжаются вплоть до весны.

Футбольные клубы тоже участвуют в праздновании. Например, игроки «Кельна» много лет появляются на тренировках в самых невероятных нарядах.

Для Марка Циммермана подобный опыт тоже не первый. Десять лет назад он уже устраивал карнавальную тренировку, работая в Йене. Теперь традиция добралась и до Оффенбаха.

А впереди у команды вполне серьезное испытание. В субботу, 14 ноября, «Киккерс» предстоит выездной матч против «Барокштадта».