14 ноября 2026, 11:37 Валерия Леонова

Каспарс Даугавиньш готовится в последний раз выйти на лед в форме сборной Латвии: дата прощального матча уже известна

Каспарс Даугавиньш готовится в последний раз выйти на лед в форме сборной Латвии: дата прощального матча уже известна

Легендарный капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш готовится к особому матчу. 8 апреля 2027 года он в последний раз выйдет на лед в форме национальной команды. Прощальная встреча состоится в Риге, на Xiaomi Arēna, а соперником латвийских хоккеистов станет сборная Австрии.

Как сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF), матч станет частью подготовки к чемпионату мира 2027 года, который пройдет в Германии. Продажа билетов уже началась.

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Организаторы решили придать последнему выступлению Даугавиньша в составе сборной особый смысл: матч будет благотворительным.

Часть средств от каждого проданного билета направят на поддержку здоровья детей в рамках программы «Детский автобус здоровья» (Bērnu Veselības Busiņš), которую реализует Ronald McDonald Māja Latvijā.

Таким образом, болельщики смогут не только проводить одного из самых известных хоккеистов страны, но и поддержать важную благотворительную инициативу.

Кроме того, 7 апреля, накануне прощального матча, поклонникам хоккея предоставят возможность лично встретиться с Даугавиньшем, пообщаться с ним, получить автограф и сделать совместную фотографию.

Имя Каспарса Даугавиньша неразрывно связано с одним из самых ярких достижений латвийского хоккея

В 2023 году он был капитаном национальной команды, которая впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира. В матче за третье место латвийские хоккеисты победили сборную США со счетом 4:3 в овертайме.

За свою карьеру Даугавиньш участвовал во многих чемпионатах мира и четырех зимних Олимпийских играх. На Олимпиаде 2026 года в Италии ему доверили почетную миссию - нести флаг Латвии на церемонии открытия Игр вместе с горнолыжницей Джениферой Германе.

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В разные годы нападающий выступал за клубы Национальной хоккейной лиги, в том числе «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз», а также за команды европейских чемпионатов.

Теперь болельщиков ждет возможность еще раз увидеть его на льду в форме сборной Латвии.

Шесть матчей в Риге перед чемпионатом мира

Латвийская федерация хоккея также объявила расписание весенних товарищеских встреч национальной команды.

В Риге, на Xiaomi Arēna, состоятся шесть матчей:

  • 7 апреля - Латвия - Австрия;
  • 8 апреля - Латвия - Австрия (прощальный матч Даугавиньша);
  • 20 апреля - Латвия - Дания;
  • 21 апреля - Латвия - Финляндия;
  • 29 апреля - Латвия - Швейцария;
  • 30 апреля - Латвия - Швейцария.

Завершится подготовка к мировому первенству двумя выездными встречами со сборной Норвегии, которые пройдут 7 и 8 мая.

Чемпионат мира по хоккею 2027 года состоится с 14 по 30 мая в немецких городах Мангейм и Дюссельдорф.

Билеты на все шесть домашних матчей сборной Латвии уже поступили в продажу на платформе Passportix.

 

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