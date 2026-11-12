Остапенко и Се выиграли важный матч на WTA Finals и сохранили шансы на полуфинал

Алена Остапенко и ее партнерша из Тайваня Се Шувэй одержали первую победу на итоговом турнире сезона WTA Finals в Индиан-Уэллсе. После болезненного поражения в стартовой встрече латвийско-тайваньский дуэт обыграл китаянку Чжан Шуай и бельгийку Элизе Мертенс со счетом 7:5, 6:3. Теперь судьба путевки в полуфинал решится в последнем матче группового этапа.
Встреча состоялась в среду, 11 ноября. Остапенко и Се, получившие пятый номер посева, уверенно справились с седьмой парой турнира. Для них эта победа стала особенно важной после того, как в первом матче они упустили практически выигранную встречу.
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Тогда соперницами латвийки и ее партнерши были китаянка Го Ханьюй и француженка Кристина Младенович. Остапенко и Се взяли первый сет со счетом 6:3, но во втором уступили с разгромным счетом 1:6.
Самым драматичным получился решающий супертай-брейк. Латвийско-тайваньская пара повела сначала 6:0, а затем 8:2, однако не смогла удержать преимущество. Соперницы отыгрались и вырвали победу - 12:10.
Теперь у Остапенко и Се есть возможность исправить положение. Но последний матч группы обещает быть непростым.
Впереди встреча с одной из сильнейших пар турнира
Заключительными соперницами Остапенко и Се станут канадка Габриэла Дабровски и бразильянка Луиза Стефани. Они уже одержали две победы на групповом этапе, в том числе обыграли Го Ханьюй и Кристину Младенович со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 10:5.
Именно этот матч определит дальнейшие перспективы латвийско-тайваньского дуэта. В полуфинал WTA Finals проходят по две лучшие пары из каждой группы, поэтому Остапенко и Се необходимо добиться результата, который позволит им занять одно из первых двух мест.
В прошлом году Остапенко уже играла в полуфинале
Для Остапенко и Се нынешний WTA Finals стал вторым подряд. В прошлом сезоне они сумели преодолеть групповой этап, но остановились в полуфинале.
В парном турнире участвуют восемь дуэтов, разделенных на две группы. Итоговый турнир в Индиан-Уэллсе завершится 15 ноября. До этого Остапенко и Се предстоит провести последний групповой матч, который и определит, продолжат ли они борьбу за титул.