«Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Кэррика после провального начала сезона

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке главного тренера Майкла Кэррика. Руководство команды решилось на перемены после крайне неудачного старта сезона-2026/2027, несмотря на впечатляющие результаты, которых специалист добился всего несколько месяцев назад.

Об уходе 45-летнего английского тренера сообщила пресс-служба клуба. Ранее информацию об отставке распространил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

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Кэррик вернулся на «Олд Траффорд» в январе 2026 года и сумел заметно улучшить результаты команды. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» одержал 12 побед в заключительных 17 матчах чемпионата Англии и завершил сезон-2025/2026 на третьем месте в Премьер-лиге.

За этот отрезок манкунианцы набрали больше очков, чем любая другая команда чемпионата.

Однако новый сезон начался для клуба катастрофически. После десяти туров «Манчестер Юнайтед» набрал всего восемь очков и оказался на 18-м месте турнирной таблицы - в зоне вылета из Премьер-лиги.

В десяти матчах команда одержала лишь одну победу.

В официальном заявлении руководство клуба признало, что решение об увольнении было чрезвычайно сложным, но необходимым для достижения поставленных целей.

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В «Манчестер Юнайтед» также поблагодарили Кэррика за работу, подчеркнув его особое место в истории клуба.

«Майкл был и всегда останется легендой „Манчестер Юнайтед“. Как и во времена своей игровой карьеры, он демонстрировал исключительную преданность клубу и профессионализм», - говорится в заявлении.

Клуб намерен в кратчайшие сроки назначить нового постоянного главного тренера.

Одним из главных кандидатов на освободившийся пост называют Маурисио Почеттино, который в настоящее время возглавляет сборную США. Ранее аргентинский специалист работал с «Тоттенхэмом», «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Саутгемптоном» и «Эспаньолом».

В 2019 году Почеттино вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, а во время работы во Франции выиграл с ПСЖ национальный чемпионат и Кубок страны.

О возможном назначении 54-летнего аргентинца ранее сообщил журналист Гастон Эдул. Однако официального подтверждения переговоров или договорённости с тренером пока нет.

Для Кэррика нынешняя отставка стала особенно болезненной: ещё весной его возвращение считалось одним из самых удачных тренерских решений клуба последних лет. Теперь же после десяти туров нового чемпионата руководство решило вновь начать поиски человека, способного вернуть «Манчестер Юнайтед» в число лидеров английского футбола.