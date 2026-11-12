Легенда бразильского футбола возвращается: Роналдиньо в 46 лет снова сыграет в официальном матче

Один из самых ярких футболистов в истории, бразилец Роналдиньо, спустя 11 лет возвращается в профессиональный футбол. 15 ноября 46-летний обладатель «Золотого мяча» выйдет на поле в составе итальянской «Равенны», выступающей в третьем дивизионе чемпионата страны, сообщает Reuters со ссылкой на заявление клуба.

Возвращение состоится в матче против «Форли» - принципиального соперника «Равенны» по региональному дерби. Игра пройдет на стадионе «Бруно Бенелли» 15 ноября и начнется в 18:30 по рижскому времени.

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Последний раз Роналдиньо участвовал в официальном матче в сентябре 2015 года, когда выступал за бразильский «Флуминенсе». В 2018 году футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

Теперь он готов вновь надеть бутсы и выйти на поле - пусть даже ради одного матча.

Идея возвращения принадлежит президенту «Равенны» Иньяцио Чиприани. Еще летом клуб объявил о сотрудничестве с бразильской звездой, а в августе Роналдиньо лично приехал в Равенну, где его восторженно встречали болельщики.

«Нам говорили, что это невозможно. Но 15 ноября Роналдиньо выйдет на поле стадиона «Бенелли» в нашей футболке, причем в таком важном матче, как дерби с «Форли»», - заявил Чиприани.

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Предполагается, что перед матчем он проведет несколько тренировок с командой. Пока неизвестно, выпустит ли главный тренер Андреа Мандорлини легендарного футболиста в стартовом составе или предоставит ему игровое время после перерыва.

В Равенне тем временем настоящий футбольный ажиотаж. Специально к приезду Роналдиньо на стадионе установили временную трибуну на 540 мест, получившую название R10 - в честь знаменитого игрового номера бразильца. Стоимость билетов достигает 150 евро, а большинство мест уже раскуплено.

Для самого Роналдиньо предстоящий матч может стать еще одной символической страницей в карьере. Итальянские СМИ пишут, что бразилец хотел бы забить свой 300-й гол в официальных клубных матчах.

За годы выступлений Роналдиньо успел стать чемпионом мира в составе сборной Бразилии, выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» и получить «Золотой мяч» в 2005 году. Его финты, неожиданные передачи и неизменная улыбка сделали его любимцем болельщиков далеко за пределами Бразилии.

Теперь у поклонников футбола появится возможность еще раз увидеть знаменитого волшебника мяча в официальном матче - спустя более чем десятилетие после его последнего выхода на профессиональное поле.