8 ноября 2026, 19:40

Тренера сборной Египта уволили после драки его жен

Тренера сборной Египта уволили после драки его жен

Главный тренер сборной Египта по футболу Хоссам Хассан отправлен в отставку спустя всего два месяца после продления контракта до 2030 года. Причиной решения, по сообщениям международных информационных агентств, могли стать громкие скандалы вокруг личной жизни 60-летнего специалиста, в том числе драка между его женами, закончившаяся госпитализацией тренера.

Федерация футбола Египта объявила об увольнении Хассана 7 ноября. В официальном заявлении говорится, что события последних месяцев негативно повлияли на репутацию и стабильность национальной команды.

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Конкретный повод для увольнения федерация не назвала. Однако источник агентства AFP в организации подтвердил, что личные проблемы тренера создали серьезную напряженность вокруг сборной.

В августе Хассан оказался в центре громкого семейного скандала. По сообщениям египетских СМИ, в гостиничном кафе произошла ссора между двумя его женами, которая переросла в драку. В конфликт вмешались другие люди, а самому тренеру стало плохо. Он потерял сознание и был доставлен в больницу.

На этом неприятности не закончились. Впоследствии семейные разбирательства получили продолжение, включая взаимные обвинения и юридические претензии. Всего за три дня до увольнения Высший совет Египта по регулированию СМИ запретил Хассану появляться в телевизионных программах и давать интервью в связи с конфликтом вокруг его личной жизни.

При этом спортивные результаты тренера были впечатляющими.

Под руководством Хассана сборная Египта одержала первую за 92 года победу на чемпионате мира, впервые вышла в плей-офф турнира и добралась до 1/8 финала ЧМ-2026, где уступила Аргентине со счетом 2:3.

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В сентябре федерация даже продлила с ним контракт до 2030 года.

Однако помимо семейных неприятностей тренера сопровождали и футбольные конфликты. После поражения от Аргентины он обвинил ФИФА в благосклонности к сопернику и получил трехматчевую дисквалификацию за критику судейства. Вопросы вызвали и его решения в матчах сборной, в частности замена Мохамеда Салаха во встрече с Анголой.

В итоге федерация решила расстаться с тренером, несмотря на исторические достижения команды.

За время работы Хассана египтяне провели 38 матчей, одержали 21 победу, 10 раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Новым главным тренером назначен 52-летний Али Махер, ранее возглавлявший клуб «Серамика Клеопатра».

Таким образом, Хассан покидает сборную после одного из самых успешных периодов в ее истории. И хотя федерация официально не назвала семейный скандал причиной увольнения, сообщения международных агентств свидетельствуют, что события вне футбольного поля сыграли существенную роль в этом решении.

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