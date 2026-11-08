Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2

Сборная Латвии по хоккею стала победителем международного турнира Deutschland Cup в Дюссельдорфе. В заключительном матче в воскресенье, 8 ноября, латвийские хоккеисты уверенно обыграли Австрию со счетом 6:2, завершив турнир с тремя победами в трех встречах.

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Команда под руководством Харийса Витолиньша фактически решила исход встречи уже в первом периоде, забросив три безответные шайбы.

На десятой минуте счет открыл Бруно Османис, завершивший контратаку после передачи Кристапса Скрастиньша. Спустя менее трех минут Феликс Гаварс реализовал численное преимущество и удвоил преимущество латвийской сборной.

Перед первым перерывом Ренарс Крастенбергс забросил третью шайбу. После его передачи шайба попала в ногу австрийского хоккеиста и отскочила в ворота.

Во втором периоде латвийская команда продолжила наращивать преимущество. Крастенбергс вновь отличился в большинстве, оформив дубль, а затем Рудольф Полцс довел счет до 5:0.

Австрийцы сумели ответить двумя шайбами - отличились Беньямин Баумгартнер и Винценц Рорер. Однако в заключительной трети встречи Раймонд Витолиньш установил окончательный счет - 6:2 в пользу Латвии.

Вратарь латвийской сборной Густавс Давис Григалс отразил 29 из 31 броска, продемонстрировав надежность 93,55%.

Три матча - три победы

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На пути к Кубку Германии латвийские хоккеисты последовательно обыграли всех соперников.

В первом матче, 5 ноября, сборная Латвии одержала победу над Словакией в овертайме - 3:2. Затем в субботу латвийцы победили хозяев турнира, сборную Германии, со счетом 3:1.

Разгром Австрии в заключительной встрече позволил команде занять первое место в турнире.

Для Латвии это уже второй триумф на Deutschland Cup. Впервые национальная команда выиграла этот турнир в 2020 году, когда соревнования проходили в сокращенном формате из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

В прошлом году латвийская сборная заняла третье место.

Кубок Германии проводится с 1987 года и является одним из традиционных международных хоккейных турниров для национальных сборных.

Следующим соревнованием для латвийских хоккеистов станет декабрьский Kaufland Cup, который пройдет в словацком городе Спишска-Нова-Вес.