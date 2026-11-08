Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре

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Сборная Латвии по стрельбе завоевала золотые медали чемпионата мира, который проходит в Дохе. В воскресенье, 8 ноября, Лаурис Страутманис, Эмил Васерманис и Эрнест Эрбс одержали победу в командном зачете стрельбы из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров, сообщает LETA.

Латвийские спортсмены опередили сборные Южной Кореи и Украины, занявшие соответственно второе и третье места.

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Ближе всех к индивидуальной медали оказался Лаурис Страутманис. Он завершил соревнования на четвертом месте, уступив бронзовому призеру всего одно очко.

Эмилс Васерманис занял девятое место, а Эрнестс Эрбс - 14-е. Всего в индивидуальных соревнованиях участвовали 42 стрелка.



Чемпионом мира в личном зачете стал француз Кевин Шапон.

Чемпионат мира Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) проходит в столице Катара с 1 по 14 ноября. В программу входят соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета на различных дистанциях, а также стендовая стрельба.

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Спортсмены разыгрывают медали как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. В Дохе выступают представители многих стран, включая ведущие стрелковые сборные Европы и Азии.

В стрельбе из стандартного пистолета на 25 метров участникам необходимо продемонстрировать не только точность, но и умение сохранять концентрацию при ограниченном времени на выполнение серий выстрелов.

Особенность командного зачета заключается в том, что итоговый результат зависит от выступления всех трех спортсменов. Поэтому для победы необходима стабильная стрельба каждого участника сборной.

Именно это и удалось латвийской команде, которая оставила позади ближайших преследователей и поднялась на высшую ступень пьедестала.