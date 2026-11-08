Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох

Необычную дань уважения Криштиану Роналду решила отдать авиакомпания Transavia. После объявления футболиста о завершении карьеры в сборной Португалии перевозчик сообщил, что больше не будет продавать пассажирам места 7C на рейсах в его родной город Фуншал.

Однако журналисты португальского издания Diário de Notícias da Madeira решили проверить это обещание - и обнаружили, что все не совсем так.

Читайте нас также Google News Facebook

История началась с публикации Transavia France в Instagram. Авиакомпания разместила фотографию салона самолета, на одном из кресел которого лежала футболка Криштиану Роналду с его знаменитым седьмым номером.

CR7 вешает бутсы на гвоздь, а места 7C исчезают с наших рейсов в Фуншал

Идея выглядела эффектно. Обозначение кресла 7C почти совпадает с прозвищем футболиста CR7, а Фуншал на португальском острове Мадейра - родной город Роналду. Более того, местный аэропорт носит его имя.

В публикации было размещено фото, на котором форма футболиста с номером семь установлена на сиденье самолета.

Публикация быстро привлекла внимание болельщиков и собрала тысячи отметок «Нравится».

View this post on Instagram A post shared by Okko Спорт | Футбол, MMA, баскетбол (@okko.sport)

Однако сотрудники португальского издания Diário de Notícias da Madeira решили выяснить, действительно ли Transavia готова отказаться от продажи пассажирских кресел ради футбольной легенды.

Читайте

Они открыли систему бронирования авиакомпании и проверили шесть рейсов между Мадейрой и французскими городами Парижем, Марселем и Лионом на разные даты - в ноябре 2026 года, январе и апреле 2027-го.

Результат оказался неожиданным: на пяти из шести рейсов место 7C можно было совершенно спокойно забронировать.

На шестом рейсе оно тоже существовало, но уже было занято другим пассажиром.

Получалось, что торжественное обещание авиакомпании никак не повлияло на реальную продажу билетов.

Журналисты обратились за объяснениями. Представители перевозчика признали, что сообщение об исчезновении кресел 7C было частью разовой маркетинговой акции в честь завершения карьеры Роналду в сборной страны.

По словам авиакомпании, идея заключалась в том, чтобы с юмором отметить заслуги знаменитого футболиста и одновременно привлечь внимание к Мадейре - одному из направлений маршрутной сети Transavia.

В авиакомпании подчеркнули, что акция имела исключительно символический характер.

«Места 7C не будут удалены из наших самолетов или исключены из продажи. Они по-прежнему доступны для бронирования на рейсах на Мадейру«, - пояснили представители Transavia.

Таким образом, поклонники Роналду могут и дальше выбирать кресло 7C, если хотят почувствовать символическую связь со своим кумиром.

Поводом для необычной рекламной акции стало решение 41-летнего Криштиану Роналду завершить выступления за национальную сборную Португалии. Об этом футболист объявил 5 ноября, опубликовав эмоциональное видеообращение.

За 23 года в сборной он провел 234 матча и забил 146 голов. Оба показателя являются мировыми рекордами в мужском футболе на уровне национальных команд. Вместе с Португалией Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды становился победителем Лиги наций УЕФА - в 2019 и 2025 годах.

При этом полностью завершать футбольную карьеру он пока не собирается. Роналду продолжает выступать за саудовский клуб «Аль-Наср».