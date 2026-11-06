Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников

Криштиану Роналду завершил выступления за сборную Португалии, однако его решение стало неожиданностью даже для главного тренера национальной команды Жорже Жезуша. Как сообщает португальское издание A Bola, футболист не счёл нужным лично уведомить наставника о своём уходе.

По информации издания, 41-летний нападающий заранее сообщил о принятом решении президенту Португальской футбольной федерации Педру Проэнсе. Однако с главным тренером Жорже Жезушем он не связывался. Сообщается, что Роналду и Жезуш не общались с 30 сентября.

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В результате наставник узнал о завершении карьеры своего самого знаменитого подопечного из других источников.

Более того, Жезуш собирался включить Роналду в заявку на предстоящие матчи Лиги наций. Футболист объявил о своём уходе непосредственно перед публикацией состава сборной, тем самым исключив возможность очередного вызова.

Как утверждает A Bola, одной из причин решения Роналду стало нежелание продолжать выступления под руководством Жезуша.

Тренер просил остаться, но Роналду не передумал

Несмотря на разногласия, Жорже Жезуш продолжает публично подчёркивать заслуги футболиста перед национальной командой.

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По информации Actu Foot, наставник рассказал, что разместил большую фотографию Роналду в тренировочном зале сборной, чтобы молодые игроки видели перед собой пример профессионализма и преданности футболу.

«Криштиану - ориентир для Португалии и сборной. Я повесил его большую фотографию в нашем тренировочном зале, чтобы все молодые ребята каждый день видели этот пример. Я просил его продолжить выступления, потому что для меня это было важно, но я должен принять его решение. Он навсегда останется в сердцах португальцев», - приводит слова тренера издание.

Даже прощальный разговор не состоялся

Как сообщает португальское издание Observador, на четверг был запланирован телефонный разговор между Роналду и Жезушем. Посредником должен был выступить президент федерации Педру Проэнса.

Однако беседа так и не состоялась. По данным издания, Роналду не захотел разговаривать с наставником.

Неопределённой остаётся и ситуация с прощальным матчем. Федерация хотела бы организовать торжественные проводы легендарного нападающего, однако, по сообщениям СМИ, сам футболист не намерен возвращаться на поле ради символической последней встречи.

Таким образом, история Роналду в национальной команде, продолжавшаяся 23 года, завершилась не только рекордными достижениями, но и неожиданным разрывом отношений с главным тренером.