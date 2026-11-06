6 ноября 2026, 08:37

Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников

Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников

Криштиану Роналду завершил выступления за сборную Португалии, однако его решение стало неожиданностью даже для главного тренера национальной команды Жорже Жезуша. Как сообщает португальское издание A Bola, футболист не счёл нужным лично уведомить наставника о своём уходе.

По информации издания, 41-летний нападающий заранее сообщил о принятом решении президенту Португальской футбольной федерации Педру Проэнсе. Однако с главным тренером Жорже Жезушем он не связывался. Сообщается, что Роналду и Жезуш не общались с 30 сентября.

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Более того, Жезуш собирался включить Роналду в заявку на предстоящие матчи Лиги наций. Футболист объявил о своём уходе непосредственно перед публикацией состава сборной, тем самым исключив возможность очередного вызова.

Как утверждает A Bola, одной из причин решения Роналду стало нежелание продолжать выступления под руководством Жезуша.

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Несмотря на разногласия, Жорже Жезуш продолжает публично подчёркивать заслуги футболиста перед национальной командой.

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По информации Actu Foot, наставник рассказал, что разместил большую фотографию Роналду в тренировочном зале сборной, чтобы молодые игроки видели перед собой пример профессионализма и преданности футболу.

«Криштиану - ориентир для Португалии и сборной. Я повесил его большую фотографию в нашем тренировочном зале, чтобы все молодые ребята каждый день видели этот пример. Я просил его продолжить выступления, потому что для меня это было важно, но я должен принять его решение. Он навсегда останется в сердцах португальцев», - приводит слова тренера издание.

Даже прощальный разговор не состоялся

Как сообщает португальское издание Observador, на четверг был запланирован телефонный разговор между Роналду и Жезушем. Посредником должен был выступить президент федерации Педру Проэнса.

Однако беседа так и не состоялась. По данным издания, Роналду не захотел разговаривать с наставником.

Неопределённой остаётся и ситуация с прощальным матчем. Федерация хотела бы организовать торжественные проводы легендарного нападающего, однако, по сообщениям СМИ, сам футболист не намерен возвращаться на поле ради символической последней встречи.

Таким образом, история Роналду в национальной команде, продолжавшаяся 23 года, завершилась не только рекордными достижениями, но и неожиданным разрывом отношений с главным тренером.

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