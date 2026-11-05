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«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры

«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры

Одна из самых продолжительных и ярких историй в мировом футболе подошла к концу. 41-летний Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной сборной Португалии, за которую выступал с августа 2003 года.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» опубликовал эмоциональное прощальное обращение, в котором поблагодарил болельщиков, семью и всех, кто сопровождал его на протяжении этих лет.

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О своем решении футболист сообщил в четверг, 5 ноября, на личной странице в социальной сети X. Как передает Reuters, Роналду намерен завершить выступления за сборную после ноябрьского международного перерыва.

 

«Настал день вернуть футболку с номером 7 нашей национальной команды», - обратился Роналду к португальцам.

Он подчеркнул, что никогда не считал знаменитую семерку исключительно своей собственностью.

«На протяжении 23 лет для меня было честью и ответственностью носить эту футболку, защищать ее и выходить в ней на стадионы по всему миру», - сказал футболист.

Роналду признался, что расставание со сборной далось ему нелегко.

В своем обращении он вспоминает не столько голы, рекорды и трофеи, сколько людей, с которыми его свела футбольная карьера.

Особое место в его словах занимают португальские болельщики, в том числе эмигранты, для которых матчи национальной команды становились возможностью почувствовать связь с родиной.

Роналду также поблагодарил семью за годы разлук, постоянные поездки и жертвы, без которых его спортивная карьера была бы невозможна.

«Если хоть раз один из моих голов заставил вас обнять кого-то, забыть о тревогах и почувствовать гордость за нашу страну, значит, все было не зря», - отметил он.

Завершая обращение, футболист написал, что Португалия навсегда останется частью его жизни.

За 23 года в национальной команде Криштиану Роналду провел 234 матча и забил 146 голов

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Оба показателя являются мировыми рекордами в мужском футболе на уровне национальных сборных.

Его дебют состоялся в августе 2003 года, когда 18-летний нападающий вышел на поле в товарищеском матче против Казахстана.

С тех пор он стал символом целой эпохи португальского футбола. Главным достижением Роналду со сборной остается победа на чемпионате Европы 2016 года во Франции. В финале португальцы обыграли хозяев турнира со счетом 1:0 и впервые стали чемпионами континента.

Впоследствии Роналду помог национальной команде дважды выиграть Лигу наций УЕФА - в 2019 и 2025 годах.

Он также стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира.

Однако главный трофей мирового футбола ему так и не покорился. На чемпионате мира 2026 года сборная Португалии завершила выступление в 1/8 финала, уступив будущим чемпионам - испанцам.

Последние месяцы карьеры Роналду в сборной оказались непростыми. После чемпионата мира национальную команду возглавил Жорже Жезуш, ранее работавший с португальцем в саудовском «Аль-Насре». Однако их отношения быстро осложнились.

В сентябре Роналду оказался на скамейке запасных в матче Лиги наций против Норвегии, а затем покинул расположение сборной. Впоследствии он публично объяснил свое решение разногласиями с тренером и принес извинения болельщикам и партнерам по команде.

Португальская футбольная федерация наказала капитана дисквалификацией на 30 дней и денежным штрафом.

При этом еще в октябре Роналду заявлял, что намерен продолжать выступления за национальную команду и рассчитывает на достойное прощание с болельщиками.

Теперь его решение стало окончательным.

Уход из сборной не означает немедленного завершения всей футбольной карьеры Роналду. Он по-прежнему является игроком саудовского клуба «Аль-Наср», за который выступает с конца 2022 года.

За свою карьеру португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов, завоевал пять «Золотых мячей» и становился чемпионом Англии, Испании и Италии. Но именно сборная Португалии занимала особое место в его жизни.

В прощальном обращении Роналду вспомнил мальчика с острова Мадейра, который когда-то мечтал стать футболистом, и признался, что самой большой победой считает возможность представлять свою страну.

«Футболка с номером 7 остается, а гордость за то, что я ее носил, навсегда будет со мной», - сказал он.

Так завершается история, начавшаяся более двух десятилетий назад, когда 18-летний Криштиану впервые вышел на поле в форме национальной команды.

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