53 красные карточки за один матч: в Бразилии установлен мировой футбольный рекорд

CNN Brasil

В Бразилии главный судья полуфинального матча второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс среди молодёжных команд «Уберландия» и «Маморе» показал футболистам и представителям команд 53 красные карточки. Об этом сообщает CNN Brasil.

Матч состоялся 1 ноября и завершился победой «Маморе» со счётом 3:1. В дополнительное время, после того как игрок «Маморе» забил третий гол, на поле началась массовая драка. Футболист стал показывать соперникам провокационные жесты, что вызвало их возмущение.

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Арбитр решил остановить матч ради безопасности участников. Во время потасовки игроки наносили друг другу удары руками и ногами.

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В итоге красные карточки получили 24 представителя «Уберландии» и 29 - «Маморе». Среди удалённых были не только футболисты, находившиеся на поле, но и запасные игроки, члены тренерских штабов и менеджеры «Уберландии».

Общее число удалений стало мировым рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году в Аргентине во время матча между командами «Клайполе» и «Викториано Аренас». Тогда арбитр удалил 36 человек.