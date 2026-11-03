«Раздавлены болью»: смертельное столкновение на поле остановило Кубок Испании

Трагедия в Сегунде: 30-летний нападающий «Тенерифе» Хесус де Мигель скончался в больнице после того, как вратарь «Андорры» Хесус Овоно на полной скорости врезался коленом ему в грудь. Матч был прерван на 108-й минуте, а Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отменила все матчи Кубка Испании и Кубка Королевы, запланированные на 3 ноября. Испанский футбол погрузился в траур, а вокруг вратаря разворачивается отдельная история - от угроз в соцсетях до вопроса о возможной уголовной ответственности.

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Как всё произошло

Матч 12-го тура Сегунды между «Тенерифе» и «Андоррой» должен был состояться ещё в воскресенье, но был перенесён на понедельник из-за сильных дождей на острове . К компенсированному времени второго тайма счёт был 2:2. «Тенерифе» организовал последнюю атаку: Де Мигель рванул за длинной передачей к воротам соперника. Вратарь «Андорры» Хесус Овоно покинул штрафную и устремился навстречу, пытаясь прервать выпад. В борьбе за мяч голкипер выставил колено вперёд и на полной скорости врезался в грудь нападающего .

Де Мигель рухнул на газон и потерял сознание. Медики обеих команд немедленно выбежали на поле. Арбитр Мануэль Анхель Перес Эрнандес показал Овоно прямую красную карточку - в протоколе он записал «безрассудный подкат с поднятой ногой и чрезмерной силой» . Игроки были настолько потрясены, что после консультации с капитанами и представителями клубов было решено не доигрывать встречу .

По данным испанских СМИ, сердце Де Мигеля остановилось прямо на поле. Реанимационные мероприятия в машине скорой помощи позволили восстановить пульс, и футболиста доставили в Университетскую больницу Нуэстра-Сеньора-де-Канделария в отделение интенсивной терапии . Первоначально клуб сообщал, что состояние «стабильное, но тяжёлое», и что игрок дышит самостоятельно, оставаясь без сознания . Однако ночью неврологическое состояние резко ухудшилось. В 8:00 утра 3 ноября «Тенерифе» объявил о смерти Хесуса де Мигеля Аламеды .

Реакция футбольного мира

«Раздавленные болью, с комом в горле и не в силах поверить в происходящее, мы сообщаем о трагической смерти Хесуса де Мигеля», - говорится в заявлении клуба. «Нет слов утешения; нет абсолютно ничего, что могло бы смягчить это чувство переполняющей нас печали» .

«Андорра», которой владеет бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, выразила соболезнования: «С разбитыми сердцами и опустошённые, мы хотим передать наши искренние соболезнования семье Хесуса де Мигеля, всем его товарищам по команде, друзьям и «Тенерифе»» . Пике лично написал: «Я чувствую это всей душой. Покойся с миром, Хесус» . Соболезнования также выразили «Реал Мадрид», «Барселона», «Кастельон» и «Фуэнлабрада» - клубы, за которые Де Мигель выступал ранее .

Что решила RFEF

Королевская испанская футбольная федерация отреагировала оперативно. В официальном заявлении RFEF постановила отложить все матчи Кубка Испании (первый раунд) и Кубка Королевы (третий раунд), запланированные на вторник, 3 ноября. Также была отменена официальная презентация матча молодёжной сборной Испании против Японии в Альмендралехо .

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«В знак уважения и солидарности RFEF постановила отложить проведение матчей Кубка Испании и Кубка Испании среди женщин, запланированных на 3 ноября. В ближайшие дни RFEF сообщит о новом расписании своих турниров и окончательном времени проведения отложенных матчей», - говорится в сообщении . УЕФА также объявил, что на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Юношеской лиги на этой неделе будет объявлена минута молчания .

Это уже второй вынужденный перенос кубковых матчей за последнюю неделю: 28 октября RFEF отменяла игры из-за железнодорожной катастрофы под Толедо .

Тень над вратарём

Пока футбольный мир скорбит, вокруг Хесуса Овоно разворачивается параллельный сюжет. 25-летний вратарь «Андорры» и сборной Экваториальной Гвинеи подвергся волне оскорблений и угроз в социальных сетях. Как сообщается, некоторые пользователи призывали отправить его в тюрьму . В испанском законодательстве действительно существует статья о причинении смерти по грубой неосторожности, предусматривающая до четырёх лет лишения свободы.

Однако эксперты по спортивному праву сомневаются в уголовной перспективе. Мигель Галан, специалист по спортивному праву, отметил: «С разделённым мячом и несвоевременным подкатом текущая практика Верховного суда ведёт к закрытию дела или оправданию по уголовному делу. Доктрина Верховного суда гласит, что эксцессы в рамках игрового эпизода наказываются спортивно, а не уголовно» . Спортивная санкция, по данным Mundo Deportivo, может составить от четырёх до восьми матчей дисквалификации .

Отдельный курьёзный момент: в соцсетях с Овоно перепутали другого футболиста - Мишеля Овоно, выступающего в шестом дивизионе, который был вынужден публично оправдываться и показывать доказательства угроз, поступающих на его аккаунт .

Кто был Хесус де Мигель

Уроженец Мадрида, Де Мигель прошёл путь через низшие дивизионы испанского футбола. Он играл за «Фуэнлабраду», «Леганес», «Унионистас» из Саламанки, где забил 12 голов в 36 матчах, и «Кастельон», с которым вышел в Сегунду. В июле 2025 года он перешёл в «Тенерифе», помог клубу подняться во второй дивизион, забив 11 мячей. В текущем сезоне он провёл 98 минут в шести матчах, не успев отличиться . Ему было 30 лет.