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Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой

Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой

В Австралии неожиданно напомнили о себе потенциальные «участники» Олимпийских игр 2032 года. Неподалеку от реки Фицрой, где должны пройти соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, заметили крупного морского крокодила.

Теперь власти штата Квинсленд выясняют, представляет ли хищник опасность для людей, сообщает ABC News.

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Крокодила длиной предположительно более трех метров обнаружили в минувшие выходные возле 11-й лунки гольф-клуба North Rockhampton. Администрация клуба предупредила посетителей об опасности.

Место встречи с рептилией находится всего в нескольких километрах от участка реки Фицрой, выбранного для олимпийских соревнований 2032 года.

Новость вызвала обеспокоенность среди представителей австралийского гребного спорта. Почетный член Федерации гребного спорта Австралии Рэй Эберт назвал появление крокодила тревожным сигналом для организаторов будущей Олимпиады.

«Для меня это шок. Раньше я говорил, что крокодилы - наименьшая из наших проблем. Возможно, я ошибался», - признался Эберт.

По его словам, главная опасность заключается даже не в замеченных хищниках.

«Меня беспокоят не те крокодилы, которых можно увидеть, а те, которых не видно», - подчеркнул он.

Эксперт по рептилиям Джон Левер, изучив фотографии животного, предположил, что это взрослый самец морского крокодила.

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По его словам, сейчас у этих рептилий сезон размножения, когда самцы и самки активно перемещаются в поисках партнеров. Кроме того, недавние сильные дожди могли способствовать повышению активности крокодилов.

Эксперт считает, что животное необходимо взять под наблюдение и оценить возможность его отлова и перемещения подальше от будущего олимпийского объекта.

Между тем премьер-министр Квинсленда Дэвид Крисафулли призвал не преувеличивать опасность.

Он напомнил, что на реке Фицрой уже много лет успешно проходят соревнования по гребле, и выразил уверенность, что Рокхэмптон справится с проведением олимпийских стартов.

В сентябре 2026 года Международный олимпийский комитет одобрил использование реки Фицрой для соревнований Олимпиады-2032. Однако вопросы безопасности, включая присутствие крокодилов, продолжают вызывать споры.

Теперь специалистам предстоит решить, какие меры необходимы, чтобы спортсмены могли соревноваться без нежелательных встреч с местными обитателями реки.

Любопытная деталь из местного быта. Как отмечает ABC, на внутренних  соревнованиях предусмотрен специальный сигнал при появлении крокодила - слово «крокодил» нужно прокричать трижды, после чего гонку останавливают до оценки опасности. Так что спортсменам придется тренировать и голосовые связки.

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