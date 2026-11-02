«Если бы у меня была левая нога Месси…». Харри Кейн рассказал, чего ему не хватает для совершенства

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн, ставший обладателем «Золотого мяча»-2026, признался, что даже на пике карьеры видит возможности для дальнейшего совершенствования.

А на вопрос о том, какое качество он хотел бы позаимствовать у другого футболиста, с улыбкой вспомнил Лионеля Месси.

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«Если бы прямо сейчас у меня появилась левая нога Месси, остановить меня было бы практически невозможно!» - заявил 33-летний форвард в интервью французскому изданию L’Équipe.

При этом Кейн подчеркнул, что никогда прежде не чувствовал себя настолько универсальным игроком.

По его словам, сейчас он находится на пике возможностей как физически, так и психологически. Особенно футболист доволен своим пониманием игры, выбором позиции, умением создавать пространство для партнеров и реализацией голевых моментов.

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«Всегда найдутся аспекты, которые хочется улучшить. И так будет до того дня, когда я решу завершить карьеру», - отметил Кейн.

Форвард признался, что его по-прежнему вдохновляет возможность прогрессировать, несмотря на уже достигнутые успехи.

«Как далеко я смогу зайти? Буду ли продолжать становиться лучше? Посмотрим», - добавил футболист.

26 октября 2026 года Харри Кейн впервые в карьере получил «Золотой мяч» - престижную индивидуальную награду, которую вручают лучшему футболисту года. Церемония состоялась в Лондоне.