Пока семья смотрела матч, воры выносили драгоценности: звезду «Реала» ограбили на 350 тысяч евро

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао стал жертвой дерзкого ограбления, произошедшего во время одного из самых ожидаемых футбольных матчей сезона - Эль-Класико против «Барселоны». Пока футболист находился на скамейке запасных, а его родственники смотрели игру по телевизору, преступники проникли в семейный особняк и похитили часы, украшения и другие предметы роскоши на сумму более 350 тысяч евро.

Как сообщает испанская газета El Mundo, преступление произошло 25 октября в престижном мадридском районе Ла-Моралеха, где расположен дом бразильского футболиста. Подробности ограбления стали известны 31 октября.

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По данным следствия, по меньшей мере двое злоумышленников проникли в особняк между 21:00 и 22:00, когда в Барселоне проходил первый тайм знаменитого футбольного противостояния.

Сам Милитао находился на стадионе «Камп Ноу» вместе с командой, хотя на поле в тот вечер так и не вышел. «Реал» одержал победу со счётом 2:1, однако радость от результата для защитника вскоре оказалась омрачена неприятными известиями.

Самое поразительное обстоятельство этой истории заключается в том, что во время ограбления дом вовсе не пустовал.

Несколько родственников футболиста находились на первом этаже и увлечённо следили за матчем. Тем временем преступники, предположительно проникшие через окно ванной комнаты на третьем этаже, спокойно обыскивали помещения наверху.

Никто из находившихся в доме не услышал подозрительных звуков и не заметил присутствия посторонних.

Добыча оказалась внушительной. Среди похищенного - часы Rolex стоимостью около 53 тысяч евро и Richard Mille, оцениваемые примерно в 170 тысяч евро. Кроме того, исчезли три сумки Chanel общей стоимостью около 15 тысяч евро, а также кольца и браслеты Cartier примерно на 25 тысяч евро.

Преступники забрали и другие ювелирные украшения, аксессуары и дорогие чемоданы. Общая стоимость похищенного, по предварительным оценкам, превышает 350 тысяч евро.

Обнаружили преступление при весьма необычных обстоятельствах.

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Около 21:50 к дому Милитао прибыли полицейские вместе с сотрудниками службы безопасности жилого комплекса. Они поинтересовались, не замечали ли обитатели особняка двух подозрительных мужчин с чемоданами.

Родственники футболиста ответили отрицательно: они действительно ничего не видели.

Однако после осмотра помещений выяснилось, что спальня Милитао полностью перевёрнута вверх дном. Шкафы были открыты, вещи разбросаны, а одна из камер видеонаблюдения сорвана со своего места.

При этом другие камеры безопасности, как сообщается, зафиксировали предполагаемых преступников.

Полиция начала расследование, изучает записи видеонаблюдения и пытается установить личности злоумышленников. О задержаниях пока не сообщалось.

Эта история стала очередным напоминанием о том, что известные футболисты всё чаще оказываются мишенями преступников, которые выбирают для ограблений время матчей, рассчитывая на отсутствие спортсменов дома.

В последние годы в Испании произошло несколько подобных нападений. Одним из самых резонансных стало вооружённое ограбление бывшего нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга в 2022 году. Тогда преступники проникли в его дом, угрожали семье и избили футболиста, сломав ему челюсть.

Случай Милитао обошёлся без сообщений о пострадавших, но оказался не менее тревожным по своим обстоятельствам. Ведь преступники действовали буквально в нескольких метрах от людей, которые даже не подозревали, что их дом в этот момент грабят.