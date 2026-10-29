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Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс

Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс

Криштиану Роналду стал победителем необычного голосования Ballon d’Or of All Time (B.O.A.T.), в котором футбольные болельщики выбирали лучший сезон за всю историю вручения «Золотого мяча».

Португалец опередил своего многолетнего соперника Лионеля Месси. Однако у конкурса была особенность: каждый голос стоил один евро, а голосовать можно было неоднократно.

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Результаты опубликованы 28 октября на официальном сайте «Золотого мяча».

Победу одержал Роналду образца 2008 года, когда он выступал за английский «Манчестер Юнайтед». Второе место досталось Лионелю Месси за выдающийся 2012 год, а третье - снова Роналду, на этот раз за сезон, принесший ему «Золотой мяч» в 2017 году.

Почему победил именно Роналду-2008

Сезон 2007/2008 стал одним из самых успешных в карьере португальского нападающего.

Выступая за «Манчестер Юнайтед», он забил 42 гола во всех турнирах, помог клубу выиграть английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов, а также стал обладателем европейской «Золотой бутсы».

В декабре 2008 года 23-летний Роналду впервые получил «Золотой мяч», опередив Лионеля Месси из «Барселоны» и Фернандо Торреса из «Ливерпуля».

Впоследствии португалец завоевал эту награду еще четыре раза - в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах

Однако по общему числу «Золотых мячей» рекорд по-прежнему принадлежит Месси, у которого их восемь.

Как выбирали «Золотой мяч всех времен»

Организаторы предложили болельщикам оценить не всю карьеру футболиста, а конкретный сезон, за который тот получил престижную награду.

В голосовании участвовали десять легендарных игроков, каждый из которых становился обладателем «Золотого мяча» как минимум дважды.

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Помимо Роналду и Месси, в список вошли Йохан Круифф, Мишель Платини, Марко ван Бастен, Альфредо Ди Стефано, Франц Беккенбауэр, Кевин Киган, Карл-Хайнц Румменигге и бразилец Роналдо.

Голосование проходило с 1 по 27 октября.

При этом участие было платным: за каждый голос требовалось заплатить один евро. Ограничения одним голосом на человека не существовало.

После завершения конкурса организаторы раскрыли любопытную статистику.

5009 участников проголосовали более одного раза. 4665 из них голосовали от двух до четырех раз, еще 300 - от пяти до девяти раз.

А 44 болельщика сделали от 10 до 26 голосований каждый.

Таким образом, результаты отражают количество оплаченных голосов, а не число отдельных людей, поддержавших того или иного футболиста.

В качестве дополнительного стимула организаторы предложили участникам историческую фотографию первого «Золотого мяча», врученного в 1956 году, и возможность выиграть два билета на церемонию награждения 2027 года.

Организаторы специально пояснили, что B.O.A.T. - инициатива для футбольных болельщиков, а не новая официальная награда, присуждаемая по правилам традиционного «Золотого мяча».

Поэтому победа Роналду не означает, что его официально признали величайшим футболистом всех времен.

Зато она еще раз продемонстрировала, насколько сильна поддержка португальца среди поклонников футбола даже спустя 18 лет после его первого триумфа с «Золотым мячом».

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