«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получил «Золотой мяч» - главную индивидуальную награду мирового футбола. Церемония France Football впервые прошла в Лондоне, а сам форвард стал первым англичанином за четверть века, удостоенным этого трофея.

Награждение состоялось в ночь на 27 октября в театре «Палладиум». Приз 33-летнему футболисту вручил бывший бразильский нападающий Роналдо. По итогам сезона 2025/26 Кейн также был признан лучшим форвардом года.

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В течение сезона англичанин забил 73 гола за клуб и сборную. Превзойти этот результат прежде удавалось только Лионелю Месси, который за карьеру получил восемь «Золотых мячей». Кроме того, Кейн впервые стал чемпионом в составе «Баварии».

Почему церемонию впервые провели в Лондоне

До этого награду традиционно вручали в Париже. Перенос церемонии в британскую столицу связан с историей трофея: первым его обладателем в 1956 году стал англичанин Стэнли Мэтьюз. Кейн стал пятым футболистом из Англии, получившим «Золотой мяч».

Второе место в голосовании занял нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Третьим стал 19-летний Ламин Ямаль из «Барселоны» и сборной Испании. Он также получил награду лучшему молодому футболисту года среди игроков младше 21 года.

Прошлогодний обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле на этот раз занял седьмое место. Французский нападающий выступает за «Пари Сен-Жермен».

Кто еще получил награды France Football

Лучшим мужским клубом года признали ПСЖ, который второй сезон подряд выиграл Лигу чемпионов. В женском футболе эту награду получила «Барселона».

Лучшим вратарем года назвали испанца Уная Симона, а лучшим тренером - Луиса де ла Фуэнте, возглавляющего сборную Испании.

Женский «Золотой мяч» достался 32-летней испанке Алексии Путельяс. Летом футболистка перешла из «Барселоны» в английский клуб «Лондон Сити Лайонессес». Эта награда стала для нее третьей в карьере, благодаря чему она сравнялась по числу побед с бывшей одноклубницей Айтаной Бонмати.