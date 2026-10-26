СМИ: Месси пропустит церемонию «Золотого мяча» в Лондоне

Лионель Месси, входящий в число претендентов на «Золотой мяч» 2026 года, по сообщениям спортивных СМИ, не приедет на церемонию 26 октября. Официально его отсутствие пока не подтверждено.

Об отказе аргентинского нападающего от поездки сообщил футбольный аккаунт The Touchline в социальной сети X. Португальское издание Bola na Rede со ссылкой на Marca также пишет, что Месси останется в Майами из-за плотного графика и предстоящего матча своего клуба. Подтверждённой самим игроком причины отсутствия на данный момент нет.

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Ранее в интернете распространялась другая версия: восьмикратный обладатель «Золотого мяча» якобы должен был лично вручить трофей победителю. Журналист Фабрицио Романо опроверг эту информацию, сообщив, что Месси не получал приглашения выступить в такой роли. При этом присутствие футболиста в качестве гостя тогда оставалось под вопросом.

Сам Месси включён в официальный список из 30 номинантов на мужской «Золотой мяч». Среди других претендентов - Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Гарри Кейн и Усман Дембеле. Отсутствие на церемонии само по себе не означает исключения из числа кандидатов и не раскрывает результаты голосования.

Церемония впервые пройдёт в Лондоне

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Вручение наград состоится в понедельник, 26 октября, в театре London Palladium. По информации УЕФА, начало запланировано на 22:00 по латвийскому времени.

В этом году премия отмечает 70-летие: журнал France Football учредил её в 1956 году. Выбор британской столицы - дань памяти первому обладателю награды, английскому футболисту Стэнли Мэтьюзу.

39-летний Месси остаётся рекордсменом по количеству «Золотых мячей»: он выигрывал награду восемь раз. Последний - в 2023 году, после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.