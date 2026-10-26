Мбаппе сломал прогнозы: «Реал» обыграл «Барселону» и вернул интригу в чемпионат Испании

Эль-Класико, которого ждали миллионы болельщиков, завершилось победой мадридского «Реала». В воскресенье, 25 октября, на «Камп Ноу» гости обыграли «Барселону» со счетом 2:1, а главным героем вечера стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль.

Испанская спортивная пресса обсуждает не только результат, но и то, как мадридцам удалось победить команду, считавшуюся фаворитом.

Читайте нас также Google News Facebook

Перед матчем суперкомпьютер Opta оценивал вероятность победы «Барселоны» в 54,4%, а шансы «Реала» - всего в 26,1%. И ошибся.

Футбол вновь доказал, что даже самые сложные математические модели не способны предсказать все

Два гола Мбаппе решили судьбу матча

Первый тайм проходил в напряженной борьбе, и счет был открыт лишь на 41-й минуте, причем не без доли везения. Килиан Мбаппе оказался в нужном месте после неудачного выноса мяча защитником Жераром Мартином и открыл счет.

После перерыва каталонцы заметно прибавили. На 61-й минуте быстро разыгранный угловой застал оборону мадридцев врасплох. Педри нашел передачей Рафинью, и бразилец точным ударом низом сравнял счет - 1:1

Этот гол придал «Барселоне» уверенности. Хозяева усилили давление, создавали опасные моменты и были близки к тому, чтобы выйти вперед. Особенно эффектным получился сейв Андрея Лунина после удара головой Жерара Мартина.

Однако на 87-й минуте «Реал» провел стремительную контратаку. Эдуардо Камавинга опередил Пау Кубарси и выкатил мяч Мбаппе, которому оставалось отправить его в практически пустые ворота.

Так французский нападающий оформил дубль и принес мадридцам победу со счетом 2:1

«Барселона» пыталась спасти встречу, но времени на ответный гол уже не осталось.

Почему победил «Реал»

Испанские спортивные журналисты сходятся в том, что ключевую роль сыграла эффективность мадридцев.

Читайте

В материале под заголовком «Мадрид уже здесь» обозреватель AS Луис Ньето отмечает, что команда не стремилась с первых минут навязать сопернику открытый футбол.

«Реал» действовал терпеливо, постепенно усиливая давление и используя пространство, которое оставляли защитники хозяев.

Статистика подтверждает необычный характер встречи. «Барселона» владела мячом 62% игрового времени, нанесла 17 ударов по воротам против девяти у «Реала» и выполнила значительно больше передач.

Но в главном показателе - забитых мячах - преимущество оказалось на стороне гостей.

Перед Эль-Класико особое внимание было приковано к противостоянию двух звезд - Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. Оба футболиста способны решить судьбу матча одним эпизодом. Однако на этот раз центральной фигурой стал французский нападающий.

Мбаппе не только открыл счет, но и оказался автором победного гола в решающий момент

Ямаль принимал участие в атакующих действиях «Барселоны», однако не сумел повлиять на результат столь же существенно.

До встречи «Барселона» уверенно лидировала в чемпионате Испании и не знала поражений. Теперь ситуация изменилась. После десяти туров каталонский клуб сохранил первое место с 27 очками, но мадридский «Реал» сократил отставание до трех баллов.

Как отмечает Reuters, победа гостей существенно обострила борьбу за чемпионский титул.

Впереди еще большая часть сезона, и один матч не определяет будущего чемпиона. Но Эль-Класико показало, что мадридцы готовы бороться за первое место.

А главным итогом вечера стала не только победа «Реала», но и подтверждение футбольной истины: фавориты существуют до стартового свистка, а победителей определяют на поле.