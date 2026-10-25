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Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз

Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз

Сегодня, 25 октября, футбольный мир будет следить за одним из самых ожидаемых матчей сезона. На стадионе «Камп Ноу» встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». В центре внимания - две суперзвезды, Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль. Однако на кону не только престиж: результат встречи может серьезно повлиять на борьбу за чемпионский титул.

Матч десятого тура чемпионата Испании начнется в 22:00 по латвийскому времени.

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По прогнозу аналитической компании Opta, главным фаворитом встречи считается «Барселона». Но история Эль Класико не раз доказывала, что даже самые точные математические расчеты не гарантируют победы.

А уже на следующий день в Лондоне объявят обладателя «Золотого мяча».

Девять побед подряд против амбиций Моуринью

К первому Эль Класико сезона 2026/2027 команды подходят в совершенно разном положении.

«Барселона» под руководством Ханси Флика выиграла все девять стартовых матчей чемпионата Испании. Каталонцы набрали максимально возможные 27 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу.

Мадридский «Реал» занимает третье место - у него 21 очко. Еще одно поражение увеличит отставание от принципиального соперника до девяти очков.

Для Жозе Моуринью, вернувшегося на пост главного тренера «Реала», это особенно серьезное испытание.

Любопытно, что похожая ситуация складывалась в сезоне 2012/2013, когда португалец также руководил мадридским клубом. Тогда после девяти туров «Реал» отставал от «Барселоны» на восемь очков, а по итогам чемпионата уступил каталонцам 15 баллов.

Однако нынешний «Реал» подходит к встрече после четырех побед подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов мадридцы разгромили «Лейпциг» со счетом 4:1.

А вот «Барселона» на этой неделе потерпела болезненное поражение от ПСЖ - 2:4.

Поэтому психологическое преимущество перед Эль Класико далеко не так очевидно, как положение команд в турнирной таблице.

Мбаппе и Ямаль: дуэль, за которой будет следить весь мир

Главными героями предстоящего матча могут стать Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль.

Французский нападающий «Реала» давно превратился в одного из самых опасных соперников «Барселоны». В десяти матчах против каталонского клуба во всех соревнованиях он забил 12 голов: четыре в составе ПСЖ и восемь после перехода в «Реал».

В XXI веке среди игроков мадридского клуба больше мячей в ворота «Барселоны» забивали только Криштиану Роналду (20) и Карим Бензема (16)

Но у каталонцев есть собственный футбольный феномен.

19-летний Ламин Ямаль начал нынешний чемпионат с восьми голов в девяти матчах. По данным Opta, ни один футболист моложе 20 лет в XXI веке не показывал такой результат после девяти туров испанского первенства.

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И если Мбаппе способен решить эпизод одним точным ударом, то Ямаль представляет другую угрозу: скорость, дриблинг, неожиданные передачи и умение создавать опасность практически из ничего.

«Барселона» может установить историческое достижение

Команда Ханси Флика не просто побеждает - она демонстрирует исключительно результативный футбол.

За девять туров каталонцы забили 39 голов. Более впечатляющий результат на таком отрезке чемпионата Испании показывала только «Севилья» в сезоне 1940/1941 - 42 мяча.

Кроме того, «Барселона» стала лишь второй командой в истории Ла Лиги, выигравшей все девять стартовых матчей. Ранее подобное удавалось мадридскому «Реалу» в сезоне 1968/1969.

Теперь каталонцы могут продлить победную серию до десяти встреч и установить новый рекорд.

Есть и еще одна интрига. «Барселона» выиграла два последних домашних матча чемпионата против «Реала». Третья победа подряд станет повторением достижения времен Пепа Гвардиолы, когда каталонцы трижды побеждали мадридцев на своем поле в период с 2008 по 2010 год.

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита

Специалисты Opta провели 10 000 компьютерных симуляций предстоящего Эль Класико.

Результаты оказались достаточно убедительными:

  • Победа «Барселоны» - 54,4%
  • Победа «Реала» - 26,1%
  • Ничья - 19,5%

Таким образом, вероятность победы каталонцев более чем вдвое превышает шансы мадридцев.

Но у Моуринью есть аргумент, который невозможно выразить одними процентами. В конце своего первого периода работы с «Реалом» португальский специалист не проигрывал «Барселоне» в пяти матчах подряд: три победы и две ничьи.

Если эта серия продолжится, Моуринью войдет в число немногих тренеров мадридского клуба, которым удалось провести шесть подряд Эль Класико без поражений.

Чего ждать от матча: три возможных сценария

Победа «Барселоны». Каталонцы постараются с первых минут захватить инициативу, используя скорость Ямаля и мощную атаку. Если «Реал» не справится с высоким прессингом, хозяева могут добиться убедительного результата.

Ничья. Один из наиболее интересных сценариев. «Барселона» много забивает, но поражение от ПСЖ показало, что ее оборона уязвима. Мбаппе вполне способен воспользоваться свободными зонами.

Победа «Реала». Моуринью может сделать ставку на дисциплинированную защиту и быстрые контратаки. Если мадридцам удастся сдержать Ямаля и использовать свои моменты, они способны преподнести сюрприз.

При этом проценты Opta относятся к исходам матча, а не к перечисленным вариантам счета.

А еще мы попросили Chat GPT тоже сделать прогноз. И он уверенно заявил, что ожидается результативная ничья 2:2. «Барселона» выглядит фаворитом по статистике, однако «Реал» находится в хорошей форме, а опыт Моуринью в принципиальных матчах может сыграть решающую роль.

Впрочем, именно непредсказуемость делает Эль Класико особенным. Здесь даже самая убедительная статистика порой перестает работать, как только звучит стартовый свисток. Проверим!

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