Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением

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Будущее одного из самых известных латвийских баскетболистов Кристапса Порзиньгиса оказалось под вопросом. Американские СМИ сообщают, что 31-летний игрок Golden State Warriors из-за проблем со здоровьем рассматривает возможность ухода из профессионального спорта. На фоне этих сообщений клуб выступил с официальным заявлением.

Как сообщает ESPN, руководство Golden State Warriors уже начало изучать варианты обмена Порзиньгиса в другую команду НБА. При этом источники журналиста Шэмса Чарании утверждают, что сам баскетболист серьезно задумывается о своем будущем.

По информации американского спортивного телеканала, игрок продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Ранее у него был диагностирован синдром постуральной ортостатической тахикардии (POTS) - состояние, при котором при переходе в вертикальное положение может резко учащаться сердцебиение.

Однако клуб не уточняет характер нынешних проблем со здоровьем Порзиньгиса и не подтверждает, что они связаны именно с этим диагнозом, сообщает Sportajaunumi.com.

Еще 14 октября Golden State Warriors сообщил, что Порзиньгис посетил тренировочную базу и встретился с генеральным менеджером Майком Данливи и руководителем медицинской службы Риком Челебрини.

Тогда предполагалось, что баскетболист будет находиться рядом с командой, хотя сроки его возвращения к тренировкам оставались неизвестными.

Но спустя неделю ситуация изменилась. 21 октября клуб распространил новое заявление, в котором отказался комментировать сообщения о возможном обмене игрока и его дальнейшей карьере.

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Руководство Warriors подчеркнуло, что разговоры с Порзиньгисом и его представителями останутся конфиденциальными. При этом клуб больше не рассчитывает на присутствие баскетболиста в команде в ближайшее время. Новую информацию обещают предоставить, когда это станет возможным.

Главный тренер Стив Керр также не смог объяснить журналистам, что именно изменилось. По его словам, он поддерживает связь с Порзиньгисом посредством сообщений и телефонных разговоров, но дополнительной информации у него нет.

Ранее Порзиньгис обратился к болельщикам через соцсети. Он рассказал, что вместе с врачами пытается разобраться в проблемах со здоровьем и постепенно начинает чувствовать себя лучше.

Баскетболист признал, что неопределенность вызывает разочарование, особенно на фоне травм, с которыми ему приходилось сталкиваться на протяжении карьеры. Тем не менее он выразил надежду на восстановление и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Летом 2026 года Порзиньгис подписал с Golden State Warriors новый двухлетний контракт на 40 миллионов долларов. При этом из 20 миллионов долларов, предусмотренных на второй сезон, гарантированы только три миллиона.

Такая структура соглашения позволяет клубу рассматривать различные варианты обмена игрока.

Пока же сроки возвращения латвийского баскетболиста на площадку неизвестны. Никакого официального заявления о завершении карьеры Порзиньгис не делал.