Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской

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Аргентинский футболист Лионель Месси приехал в испанский город Овьедо, где 23 октября ему вручат престижную премию принцессы Астурийской в области спорта. Встречать звезду мирового футбола собрались сотни поклонников, а билеты на мероприятие с его участием закончились всего за 13 минут.
Как сообщает испанское агентство EFE, Месси прибыл в Овьедо 22 октября вместе с супругой Антонелой Рокуццо. У гостиницы «Реконкиста» его ожидала толпа болельщиков. Футболиста приветствовали аплодисментами и звуками традиционных астурийских волынок.
Месси встретила директор Фонда принцессы Астурийской Тереса Санхурхо. Несмотря на плотную программу визита, аргентинец нашел время для поклонников: раздавал автографы, расписывался на футболках и фотографиях.
Особенный ажиотаж вызвала встреча футболиста со школьниками и молодежью, организованная 22 октября во Дворце спорта Овьедо.
Для широкой публики выделили 4700 бесплатных билетов, и все они были забронированы за 13 минут. В пиковый момент одновременно получить билеты пытались 16 200 человек. Еще 1500 мест организаторы зарезервировали для участников образовательной программы.
Месси получит награду в области спорта за выдающуюся карьеру и благотворительную деятельность
На счету аргентинца 47 трофеев, что делает его самым титулованным футболистом в истории. Однако жюри отметило не только спортивные достижения восьмикратного обладателя «Золотого мяча».
Как говорится в официальном решении жюри, особого признания заслуживает многолетняя благотворительная работа Месси, направленная на обеспечение доступа к образованию и медицинской помощи детям из малообеспеченных семей.
Премия принцессы Астурийской - одна из наиболее престижных наград Испании. Она присуждается за достижения в науке, культуре, спорте и общественной деятельности.
Каждый лауреат получает денежную премию в размере 50 тысяч евро, диплом, знак отличия и скульптуру, созданную по проекту знаменитого испанского художника Жоана Миро.