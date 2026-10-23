Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола

Завершился матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором встречались «Аль-Фейсали» и «Аль-Наср».

Игра проходила на стадионе «Эль-Маджмаа Спортс Сити» (Эль-Маджмаа) и закончилась победой гостей - 3:1.

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Команда из Эр-Рияда забила в 97-м матче чемпионата подряд и превзошла достижение аргентинского «Ривер Плейт». По данным футбольного статистика Алексиса Мартина-Тамайо, известного как MisterChip, аргентинский клуб отличался в 96 встречах подряд в 1936-1939 годах.

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В начале встречи счет открыл нападающий гостей Абдулла Аль-Хамдан. На 49-й минуте форвард Криштиану Роналду укрепил преимущество «Аль-Насра». Этот гол стал 982-м в карьере 41-летнего футболиста. На 66-й минуте вингер Тео Бонгонда сократил отставание «Аль-Фейсали». На 79-й минуте нападающий Габриэл Анжело забил третий мяч команды из Эр-Рияда.

После 10 матчей Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 25 очков и занимает второе место. «Аль-Фейсали» заработал семь очков и располагается на 15-й строчке.