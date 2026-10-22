Месси попросил ChatGPT научить его шахматам - и получил «Козлиные рога»

Лионель Месси сменил футбольное поле на шахматную доску в новом рекламном ролике ChatGPT. Искусственный интеллект предложил ему дебют «Козлиные рога» - название с комплиментом футболисту, но сами ходы вызвали вопросы у шахматистов.

В видео, опубликованном 21 октября, аргентинец просит подобрать начало партии под свой стиль. Месси играет чёрными: в ответ на центральные ходы белых e4 и d4 передвигает пешки на a6 и c6. Именно эту последовательность в ролике называют Goat Horns.

Читайте нас также Google News Facebook

Название обыгрывает слово goat - «козёл» - и аббревиатуру GOAT: Greatest of All Time, «величайший всех времён». Так поклонники часто называют Месси. Однако, как отмечает Chess.com, общепринятого шахматного дебюта с таким названием нет, а предложенное начало вряд ли заслужит одобрение ведущих игроков.

При этом два необычных хода ещё не означают проигранную партию. Разбор портала Planchetto связывает начало с защитой Святого Георгия - ответом a6 на e4. Дальнейшие c6 и d5 позволяют построить структуру, похожую на защиту Каро - Канн, но с дополнительным ходом крайней пешкой. Главный недостаток такого порядка - белые получают больше времени для развития.

За несколько часов публикация собрала более миллиона лайков. Для Месси это уже второе громкое появление за шахматной доской: перед чемпионатом мира 2022 года он снялся вместе с Криштиану Роналду в кампании Louis Vuitton. Тогда на доске воспроизвели позицию из настоящей партии Магнуса Карлсена и Хикару Накамуры. Теперь главным героем обсуждения стало начало, которое запоминается прежде всего названием.