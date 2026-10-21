Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае

Латвийская теннисистка Алена Остапенко поднялась сразу на десять позиций в обновленном мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Однако уже во вторник, 20 октября, спортсменке пришлось досрочно завершить матч на турнире в китайском Нинбо из-за травмы.

Согласно рейтингу WTA от 19 октября, Остапенко переместилась с 34-го на 24-е место, набрав 1916 очков.

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Такой результат стал возможен благодаря успешному выступлению на престижном турнире WTA 1000 в Ухане, где латвийская теннисистка дошла до полуфинала.

В борьбе за выход в финал Остапенко уступила представительнице Великобритании Сонай Картал в двух напряженных сетах - 6:7 (9:11), 6:7 (5:7).

На этой неделе Остапенко отправилась на турнир WTA 500 в Нинбо, однако ее выступление завершилось досрочно.

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В парном рейтинге WTA Остапенко занимает 12-е место.

Среди других латвийских теннисисток в одиночном рейтинге второй остается Дарья Семенистая, которая опустилась на 35 позиций и занимает 166-ю строчку.

Беатрисе Зелтиня поднялась на 431-е место, Элза Томасе занимает 690-ю позицию, Сабине Рутлаука - 717-ю.

Первую строчку мирового рейтинга сохраняет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второе место занимает Арина Соболенко, третье - Мирра Андреева.