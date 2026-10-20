Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил 30-дневную дисквалификацию и штраф в размере 255 евро за самовольный уход из расположения национальной команды. Причиной скандала стал конфликт 41-летнего футболиста с главным тренером сборной Жорже Жезушем.

Как сообщает португальское издание A Bola, решение принял дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии.

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Инцидент произошел 30 сентября во время подготовки национальной команды к матчу Лиги наций против Дании. Роналду покинул расположение сборной в Копенгагене и улетел на частном самолете в Мадрид.

Конфликт начался несколькими днями ранее, когда футболист так и не вышел на поле в матче против Норвегии. По словам Роналду, тренер обещал ему игровое время, однако не выполнил обещание. Сам Жезуш наличие такой договоренности отрицал.

Ситуация обострилась после пресс-конференции, на которой тренер не гарантировал капитану место в составе на предстоящую встречу с Данией. Вскоре после этого Роналду покинул команду.

Позднее футболист публично извинился перед болельщиками и товарищами по сборной за свой поступок, но при этом сохранил претензии к главному тренеру.

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Несмотря на дисквалификацию, Роналду сможет сыграть за Португалию уже в ноябре. Дело в том, что срок наказания отсчитывается с момента его предварительного отстранения, а не с даты окончательного решения дисциплинарного совета.

Следующие матчи сборной запланированы на 14 ноября против Дании и 17 ноября против Уэльса. К этому времени дисквалификация завершится.

Португальская A Bola подсчитала, что при нынешних доходах Роналду сумма штрафа эквивалентна примерно 39 секундам его заработка

Таким образом, возвращение Роналду в национальную команду теперь зависит от решения Жорже Жезуша.

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса ранее выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать и капитан продолжит выступления за сборную.

Криштиану Роналду остается мировым рекордсменом среди мужчин по количеству матчей и голов за национальную команду. На его счету 233 встречи и 146 забитых мячей.