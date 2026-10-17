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Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти

Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм неожиданно оказался среди возможных претендентов на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Европейские футбольные руководители ищут влиятельного кандидата, способного составить конкуренцию действующему главе организации Джанни Инфантино на выборах в марте 2027 года.

Как сообщает немецкий Sky Sport, имя 51-летнего Бекхэма обсуждается на фоне усиливающегося недовольства руководством ФИФА.

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УЕФА и ряд национальных футбольных федераций намерены добиться смены президента организации. Однако найти человека, который смог бы реально конкурировать с Инфантино, оказалось непросто.

Бекхэм привлекает внимание не только благодаря всемирной известности. После завершения игровой карьеры он успешно занялся футбольным бизнесом и стал одним из владельцев американского клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

У бывшего капитана сборной Англии обширные международные связи, большой опыт продвижения футбольных проектов и узнаваемость далеко за пределами спортивного мира.

По оценке Sky Sport, все это делает его потенциально сильным соперником действующего президента ФИФА

При этом сам Бекхэм пока публично не заявлял о намерении участвовать в выборах. Официального решения о поддержке его кандидатуры со стороны УЕФА также нет.

Джанни Инфантино руководит ФИФА с февраля 2016 года. В 2019 и 2023 годах его переизбирали без соперников. Теперь он намерен вновь баллотироваться на пост президента.

Однако в последние месяцы отношения между руководством ФИФА и европейскими футбольными организациями резко обострились. Одной из главных причин стал предложенный Инфантино план привлечения частных инвесторов к коммерческим активам ФИФА, включая права на крупнейшие международные турниры.

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Проект вызвал серьезное недовольство представителей европейского футбола, которые обвинили президента в недостаточной прозрачности и принятии важных решений без необходимых консультаций.

15 октября на заседании совета ФИФА в Цюрихе Инфантино принес извинения за ошибки при обсуждении инвестиционного проекта. Однако его объяснения не удовлетворили критиков.

Ранее УЕФА и европейские национальные федерации выступили с призывом к реформированию ФИФА и смене ее руководства.

Помимо Бекхэма, среди возможных претендентов называют бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера, португальскую футбольную легенду Луиша Фигу и других известных представителей футбольного мира.

Однако пока ни один из наиболее обсуждаемых кандидатов не подтвердил готовность вступить в борьбу.

По информации Sky Sport, некоторые влиятельные футбольные руководители считают, что Бекхэм мог бы объединить сторонников перемен благодаря своей популярности, деловой репутации и международным контактам. Сам он еще в 2015 году резко критиковал коррупционные скандалы в ФИФА, называя происходившее в организации отвратительным.

Выборы президента ФИФА назначены на 18 марта 2027 года в Рабате, столице Марокко.

Желающие участвовать в них должны заявить о своих кандидатурах до 18 ноября 2026 года. Таким образом, у потенциальных соперников Инфантино остается около месяца, чтобы принять решение и заручиться необходимой поддержкой.

Пока действующий президент ФИФА сохраняет сильные позиции за пределами Европы. Но появление в предвыборной борьбе такой фигуры, как Дэвид Бекхэм, могло бы существенно изменить ситуацию.

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