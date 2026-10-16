Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане

Алёна Остапенко продолжает впечатляющее выступление в Китае. В пятницу, 16 октября, первая ракетка Латвии победила россиянку Диану Шнайдер - 7:6 (8:6), 6:1 - и вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Ухане. Теперь от решающего матча её отделяет одна победа.

Четвертьфинал получился совсем не таким простым, каким может показаться по счёту второго сета. В первой партии Остапенко пришлось спасать практически проигранную ситуацию: Шнайдер повела 5:2 и дважды получала возможность завершить сет.

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Но латвийская теннисистка выдержала давление. Сначала она отыграла сетбол на подаче соперницы, затем ещё один - на своей, после чего сравняла счёт. Победительницу определил тай-брейк: Остапенко вырвалась вперёд, позволила Шнайдер приблизиться, но всё же поставила точку - 8:6.

Первая партия продолжалась час и семь минут. Зато во второй преимущество Алёны стало подавляющим: она быстро повела 3:0, отдала лишь один гейм и уверенно завершила встречу.

Официальный сайт WTA отдельно отметил атакующую игру Остапенко: за матч она выполнила 32 удара навылет. Спасение двух сетболов стало ещё одним ключевым моментом этой победы.

До полуфинала Алёна добралась по непростой турнирной сетке. На старте она разгромила представляющую Австралию Дарью Касаткину - 6:1, 6:1. Затем выбила вторую сеяную Джессику Пегулу, отыгравшись после поражения в первом сете: 2:6, 7:6 (9:7), 6:3. В следующем круге выдержала ещё один трёхсетовый поединок - против канадки Лейлы Фернандес: 6:1, 1:6, 6:4. Эти результаты зафиксированы в официальной сетке турнира.

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За выход в финал - против британской сенсации

В субботнем полуфинале Остапенко встретится с британкой Сонай Картал, которая обыграла Элину Свитолину - 6:2, 2:6, 6:4.

Картал приехала в Ухань после длительного перерыва из-за травмы спины, но уже победила Белинду Бенчич, Жасмин Паолини и Свитолину. Поэтому её невысокое место в рейтинге вряд ли должно вводить в заблуждение: британка стала одним из главных открытий турнира.

Выход в полуфинал уже гарантировал Остапенко 390 рейтинговых очков и 197 тысяч долларов призовых в одиночном разряде. Победа в следующем матче увеличит эти показатели до 650 очков и 385 001 доллара.

В парном турнире Алёна выступление завершила: они с Се Шувэй отказались от четвертьфинального матча. Причина в сообщении LSM не уточняется. Теперь главное внимание латвийских болельщиков - субботней борьбе за место в финале.