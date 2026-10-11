11 октября 2026, 12:40

Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»

Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»

Два гола Луиса Суареса до перерыва, два гола Лионеля Месси после - и уверенные 4:0. «Интер Майами» прервал серию из пяти матчей без побед в MLS, а аргентинский капитан укрепил лидерство в гонке бомбардиров.

Домашняя встреча регулярного чемпионата MLS прошла в субботу, 10 октября. Главными героями стали давние партнёры по «Барселоне»: Суарес отличился на 3-й и 39-й минутах, Месси - на 47-й и 60-й. На счету аргентинца теперь 23 гола в нынешнем регулярном чемпионате, у уругвайского нападающего - 15.

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Суарес открыл счёт уже в первой атаке, завершив комбинацию с участием Хермана Бертер ame. Незадолго до перерыва уругваец снова оказался в нужном месте в штрафной и сделал счёт 2:0. Обе голевые передачи записал на свой счёт Херман Бертераме.

Во втором тайме настала очередь Месси. На 47-й минуте Суарес нашёл партнёра передачей с левого края штрафной, и аргентинец ударом в одно касание довёл преимущество хозяев до трёх мячей.

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Особенно эффектным получился заключительный гол. Получив передачу Родриго Де Пауля, Месси прошёл к штрафной, обыграл двух защитников и левой ногой отправил мяч в нижний угол. Этот эпизод поставил точку в матче - 4:0.

Для «Интер Майами» победа стала долгожданной: перед встречей с клубом из Вашингтона команда четыре раза сыграла вничью и один раз проиграла. Теперь у неё 49 очков, тогда как у «Ди Си Юнайтед» осталось 30.

Для Месси матч имел и особый контекст: это было его первое выступление за клуб после прощальной встречи за сборную Аргентины. Международная глава карьеры завершилась, но в клубном футболе капитан продолжает бороться за победы и бомбардирские награды.

Следующий матч «Интер Майами» проведёт дома 14 октября против «Нью-Йорк Сити».

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