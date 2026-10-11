«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео

Мюнхенская «Бавария» в гостевом матче пятого тура против «Аугсбурга» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги.

Полузащитник «Аугсбурга» Робин Фелльхауэр отличился уже на восьмой секунде встречи после грубой ошибки голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

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Через несколько секунд после начала игры 41-летний вратарь попытался разыграть мяч метрах в 30 от своих ворот, но попал в Фелльхауэра, который перехватил его и поразил пустые ворота.

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Предыдущий рекорд составлял девять секунд. Его делили Карим Беллараби («Байер»; 23 августа 2014 года в матче против дортмундской «Боруссии» и Кевин Фолланд («Хоффенхайм»; 22 августа 2015 года в матче против «Баварии»).