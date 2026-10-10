10 октября 2026, 15:38 Валерия Леонова

Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии

Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может лишиться права выступать за национальную команду на срок до шести месяцев. Причиной стал его самовольный уход из расположения сборной после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем.

Как сообщает Reuters, дисциплинарный регламент Федерации футбола Португалии предусматривает такое наказание за уход из команды без разрешения.

Читайте нас также

По информации британских СМИ, футболист временно отстранен от выступлений за сборную до рассмотрения дисциплинарного дела. Окончательную продолжительность возможной дисквалификации должен определить дисциплинарный совет федерации.

В зависимости от обстоятельств наказание может составить от одного до шести месяцев. При признании вины срок может быть сокращен

Таким образом, 41-летний нападающий рискует пропустить ноябрьские матчи Лиги наций против Дании и Уэльса. Однако возможность его возвращения в сборную пока сохраняется.

Почему Роналду поссорился с тренером

Конфликт начался после матча Лиги наций с Норвегией, который португальцы выиграли со счетом 2:1.

Роналду провел всю встречу на скамейке запасных, хотя, по его словам, Жорже Жезуш обещал выпустить его примерно на 30 минут.

«Я разминался с перерыва, смотрел, как идут минуты, но меня так и не позвали на поле. Тренер не сдержал своего слова», - рассказал футболист.

После финального свистка капитан сразу отправился в раздевалку, не присоединившись к партнерам, которые благодарили болельщиков.

Позднее между Роналду и Жезушем состоялся разговор, во время которого, по версии нападающего, они договорились публично разъяснить произошедшее.

Футболист утверждает, что тренер согласился изложить журналистам восемь пунктов, касавшихся их договоренностей, роли Роналду в команде и причин его отсутствия на поле.

Однако на пресс-конференции Жезуш выступил иначе, чем ожидал капитан.

Читайте Mixer
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии

Тест по яблочным десертам: один выбор покажет, что помогает вам обрести…
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии

Слива вместо вишни: 4 аромата на осень 2026 года с чувственным и глубоким…
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии

Скорпионы, Близнецы, Козероги и Овны в гороскопе Джорджии Николс на…
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии

Восточный гороскоп: неделя с 12 по 18 октября - кому пора действовать, а…

«Это был второй раз, когда он не сдержал данного мне слова», - заявил Роналду.

После этого нападающий покинул расположение сборной, не дожидаясь следующего матча.

В опубликованном заявлении обладатель пяти «Золотых мячей» признал, что его поступок был неправильным.

Он извинился перед партнерами и болельщиками, подчеркнув, что капитанская повязка не дает ему никаких привилегий и, напротив, накладывает дополнительную ответственность.

Роналду также заявил, что готов принять наказание, которое определит Федерация футбола Португалии.

При этом футболист опроверг предположения о завершении карьеры в национальной команде. По его словам, если он будет здоров, продолжит регулярно играть за клуб и забивать голы, то после возможной дисквалификации останется доступен для вызова в сборную.

Сам Жорже Жезуш ранее назвал произошедшее недоразумением и заявил, что не закрывает перед Роналду двери национальной команды.

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса также выразил готовность к диалогу.

До тысячного гола осталось всего 20 мячей

Несмотря на конфликт в сборной, Роналду продолжает результативно выступать за саудовский «Аль-Наср». 9 октября португалец отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Дирии». Его команда победила со счетом 3:0.

Этот мяч стал для Роналду 980-м в профессиональной карьере. Теперь до символической отметки в тысячу голов ему осталось забить еще 20.

Окончательное решение о возможной дисквалификации нападающего пока не объявлено.

google news Подпишитесь на нас
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии

Слива вместо вишни: 4 аромата на осень 2026 года с чувственным и глубоким…
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии

Скорпионы, Близнецы, Козероги и Овны в гороскопе Джорджии Николс на…

В мире

«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
10 октября, 14:57
Нападения в школах Польши: задержаны 76 человек, проверено почти 50 тысяч учебных заведений
10 октября, 14:19
У Белого дома новый пресс-секретарь: кто такая Кэти Захария
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
10 октября, 13:38 13:38
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
10 октября, 10:58 10:58
Почти 7 тысяч задержанных за несколько недель: чем обернулись протесты французских школьников
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
9 октября, 20:57 20:57
Президент Литвы рассказал, как семь лет у власти истощили его эмоционально 
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
9 октября, 19:58 19:58
Джеймс Бонд меняет профессию: Дэниел Крейг купил паб с привидением
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
9 октября, 19:27 19:27
Во Франции нашли похищенные картины Ренуара: как полиция вышла на след преступников (новые подробности)
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
9 октября, 18:59 18:59
Самолет без иллюминаторов: в США разрабатывают необычный пассажирский лайнер
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
9 октября, 18:27 18:27
По делу о смерти Марадоны прокуратура потребовала для медиков до 12 лет тюрьмы
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
9 октября, 17:58 17:58
Томми Ли Джонс впервые за три года появился на красной дорожке
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
9 октября, 17:29 17:29
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США

Латвия

Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
10 октября, 12:58
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
10 октября, 12:19
В Латвии обнаружили опасный внешний аккумулятор, покупателям вернут полную стоимость
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
10 октября, 10:19 10:19
Учитель с 20-летним стажем проработал в школе два дня и попал под проверку полиции
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
10 октября, 09:38 09:38
Сильный ветер и повреждение электросети оставили часть Риги без света
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
9 октября, 16:30 16:30
Полиция разыскивает велосипедиста, скрывшегося после смертельного ДТП на улице Деглава в Риге
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
9 октября, 15:01 15:01
Вечером Латвию накроет штормовой ветер: порывы достигнут 26 м/с, объявлено оранжевое предупреждение
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
9 октября, 13:05 13:05
В Бауске трехлетний ребенок сбежал из детсада: это второй подобный случай за год
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
9 октября, 12:30 12:30
airBaltic продолжает сокращать зимнее расписание: отменены рейсы еще в пять городов
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
9 октября, 11:58 11:58
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
9 октября, 10:57 10:57
В Латвии начался сезон гриппа, но поставки части вакцин задерживаются
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
9 октября, 09:58 09:58
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель

ЧП

Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Джоан Роулинг выпустит две новые книги о героях «Гарри Поттера»
10 октября, 11:38
Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе
Джоан Роулинг выпустит две новые книги о героях «Гарри Поттера»
8 октября, 21:23
Пол Маккартни выпустил новые песни и необычную версию дуэта с Ринго Старром
Джоан Роулинг выпустит две новые книги о героях «Гарри Поттера»
8 октября, 20:57
Aerosmith возвращаются на сцену после двухлетнего перерыва: объявлены два больших концерта
ВИДЕО
8 октября, 17:06
Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже
8 октября, 15:04
Куртку Майкла Джексона из Thriller выставят на аукцион - её оценили более чем в $10 млн
8 октября, 14:28
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2026 года
8 октября, 13:03
Косой переулок на Оксфорд-стрит: в Лондоне откроют крупнейший в Британии магазин «Гарри Поттера»
8 октября, 08:30
Джоан Роулинг выпустит две новые книги о героях «Гарри Поттера»

Mixer

Юмор за день и мотив
10 октября, 15:28
Когда даже мелочи радуют глаз: 16 примеров дизайна с отличной идеей
Юмор за день и мотив
10 октября, 15:15
Выберите мармелад и мы расскажем, какую несправедливость вам труднее всего забыть
Юмор за день и мотив
10 октября, 14:58
Тест по яблочным десертам: один выбор покажет, что помогает вам обрести душевное равновесие
10 октября, 14:28
Слива вместо вишни: 4 аромата на осень 2026 года с чувственным и глубоким характером
10 октября, 14:14
Скорпионы, Близнецы, Козероги и Овны в гороскопе Джорджии Николс на воскресенье, 11 октября
10 октября, 13:59
Восточный гороскоп: неделя с 12 по 18 октября - кому пора действовать, а кому лучше немного притормозить
10 октября, 13:28
Смех сквозь покупки: «работает идеально» - первые 15 минут, дальше уже неважно
10 октября, 13:05
Юмор за день и мотив

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма

Спорт

Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
5 октября, 18:30
Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас