Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может лишиться права выступать за национальную команду на срок до шести месяцев. Причиной стал его самовольный уход из расположения сборной после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем.

Как сообщает Reuters, дисциплинарный регламент Федерации футбола Португалии предусматривает такое наказание за уход из команды без разрешения.

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По информации британских СМИ, футболист временно отстранен от выступлений за сборную до рассмотрения дисциплинарного дела. Окончательную продолжительность возможной дисквалификации должен определить дисциплинарный совет федерации.

В зависимости от обстоятельств наказание может составить от одного до шести месяцев. При признании вины срок может быть сокращен

Таким образом, 41-летний нападающий рискует пропустить ноябрьские матчи Лиги наций против Дании и Уэльса. Однако возможность его возвращения в сборную пока сохраняется.

Почему Роналду поссорился с тренером

Конфликт начался после матча Лиги наций с Норвегией, который португальцы выиграли со счетом 2:1.

Роналду провел всю встречу на скамейке запасных, хотя, по его словам, Жорже Жезуш обещал выпустить его примерно на 30 минут.

«Я разминался с перерыва, смотрел, как идут минуты, но меня так и не позвали на поле. Тренер не сдержал своего слова», - рассказал футболист.

После финального свистка капитан сразу отправился в раздевалку, не присоединившись к партнерам, которые благодарили болельщиков.

Позднее между Роналду и Жезушем состоялся разговор, во время которого, по версии нападающего, они договорились публично разъяснить произошедшее.

Футболист утверждает, что тренер согласился изложить журналистам восемь пунктов, касавшихся их договоренностей, роли Роналду в команде и причин его отсутствия на поле.

Однако на пресс-конференции Жезуш выступил иначе, чем ожидал капитан.

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«Это был второй раз, когда он не сдержал данного мне слова», - заявил Роналду.

После этого нападающий покинул расположение сборной, не дожидаясь следующего матча.

В опубликованном заявлении обладатель пяти «Золотых мячей» признал, что его поступок был неправильным.

Он извинился перед партнерами и болельщиками, подчеркнув, что капитанская повязка не дает ему никаких привилегий и, напротив, накладывает дополнительную ответственность.

Роналду также заявил, что готов принять наказание, которое определит Федерация футбола Португалии.

При этом футболист опроверг предположения о завершении карьеры в национальной команде. По его словам, если он будет здоров, продолжит регулярно играть за клуб и забивать голы, то после возможной дисквалификации останется доступен для вызова в сборную.

Сам Жорже Жезуш ранее назвал произошедшее недоразумением и заявил, что не закрывает перед Роналду двери национальной команды.

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса также выразил готовность к диалогу.

До тысячного гола осталось всего 20 мячей

Несмотря на конфликт в сборной, Роналду продолжает результативно выступать за саудовский «Аль-Наср». 9 октября португалец отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Дирии». Его команда победила со счетом 3:0.

Этот мяч стал для Роналду 980-м в профессиональной карьере. Теперь до символической отметки в тысячу голов ему осталось забить еще 20.

Окончательное решение о возможной дисквалификации нападающего пока не объявлено.