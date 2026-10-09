Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль возглавили рейтинг самых дорогих игроков мира. Рыночная стоимость каждого из них оценивается в 220 миллионов евро.
Такие данные приводит специализированный портал Transfermarkt, обновивший оценки футболистов в октябре 2026 года.
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Третье место занимает французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, стоимость которого составляет 200 миллионов евро.
В десятку вошли представители пяти клубов. Больше всего футболистов в списке у мадридского «Реала» и французского ПСЖ - по три. Два игрока представляют «Барселону», по одному - «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию».
Десять самых дорогих футболистов мира
|Место
|Футболист
|Клуб
|Стоимость
|1–2
|Эрлинг Холанд
|«Манчестер Сити»
|220 млн евро
|1–2
|Ламин Ямаль
|«Барселона»
|220 млн евро
|3
|Килиан Мбаппе
|«Реал»
|200 млн евро
|4
|Майкл Олисе
|«Бавария»
|180 млн евро
|5
|Джуд Беллингем
|«Реал»
|160 млн евро
|6
|Педри
|«Барселона»
|150 млн евро
|7–9
|Жоау Невеш
|ПСЖ
|140 млн евро
|7–9
|Хвича Кварацхелия
|ПСЖ
|140 млн евро
|7–9
|Витинья
|ПСЖ
|140 млн евро
|10
|Винисиус Жуниор
|«Реал»
|130 млн евро
Одним из заметных изменений последнего обновления стал рост стоимости французского полузащитника «Баварии» Майкла Олисе. Его оценка увеличилась на 10 миллионов евро - до 180 миллионов. Еще в октябре 2025 года футболист стоил, по расчетам Transfermarkt, 130 млн евро.
А вот бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор потерял в оценочной стоимости 10 миллионов евро и теперь замыкает первую десятку. Ранее, в 2024–2025 годах, его стоимость достигала 200 миллионов евро.
Рыночные оценки Transfermarkt формируются с учетом возраста футболистов, их выступлений, перспектив и ситуации на трансферном рынке. При этом указанные суммы не являются официальными ценниками клубов: фактическая стоимость перехода игрока может существенно отличаться.