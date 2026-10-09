Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль возглавили рейтинг самых дорогих игроков мира. Рыночная стоимость каждого из них оценивается в 220 миллионов евро.

Такие данные приводит специализированный портал Transfermarkt, обновивший оценки футболистов в октябре 2026 года.

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Третье место занимает французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, стоимость которого составляет 200 миллионов евро.

В десятку вошли представители пяти клубов. Больше всего футболистов в списке у мадридского «Реала» и французского ПСЖ - по три. Два игрока представляют «Барселону», по одному - «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию».

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Десять самых дорогих футболистов мира

Место Футболист Клуб Стоимость 1–2 Эрлинг Холанд «Манчестер Сити» 220 млн евро 1–2 Ламин Ямаль «Барселона» 220 млн евро 3 Килиан Мбаппе «Реал» 200 млн евро 4 Майкл Олисе «Бавария» 180 млн евро 5 Джуд Беллингем «Реал» 160 млн евро 6 Педри «Барселона» 150 млн евро 7–9 Жоау Невеш ПСЖ 140 млн евро 7–9 Хвича Кварацхелия ПСЖ 140 млн евро 7–9 Витинья ПСЖ 140 млн евро 10 Винисиус Жуниор «Реал» 130 млн евро

Одним из заметных изменений последнего обновления стал рост стоимости французского полузащитника «Баварии» Майкла Олисе. Его оценка увеличилась на 10 миллионов евро - до 180 миллионов. Еще в октябре 2025 года футболист стоил, по расчетам Transfermarkt, 130 млн евро.

А вот бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор потерял в оценочной стоимости 10 миллионов евро и теперь замыкает первую десятку. Ранее, в 2024–2025 годах, его стоимость достигала 200 миллионов евро.

Рыночные оценки Transfermarkt формируются с учетом возраста футболистов, их выступлений, перспектив и ситуации на трансферном рынке. При этом указанные суммы не являются официальными ценниками клубов: фактическая стоимость перехода игрока может существенно отличаться.