9 октября 2026, 20:28 Валерия Леонова

Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое

Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль возглавили рейтинг самых дорогих игроков мира. Рыночная стоимость каждого из них оценивается в 220 миллионов евро.

Такие данные приводит специализированный портал Transfermarkt, обновивший оценки футболистов в октябре 2026 года.

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Третье место занимает французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, стоимость которого составляет 200 миллионов евро.

В десятку вошли представители пяти клубов. Больше всего футболистов в списке у мадридского «Реала» и французского ПСЖ - по три. Два игрока представляют «Барселону», по одному - «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию».

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Десять самых дорогих футболистов мира

МестоФутболистКлубСтоимость
1–2Эрлинг Холанд«Манчестер Сити»220 млн евро
1–2Ламин Ямаль«Барселона»220 млн евро
3Килиан Мбаппе«Реал»200 млн евро
4Майкл Олисе«Бавария»180 млн евро
5Джуд Беллингем«Реал»160 млн евро
6Педри«Барселона»150 млн евро
7–9Жоау НевешПСЖ140 млн евро
7–9Хвича КварацхелияПСЖ140 млн евро
7–9ВитиньяПСЖ140 млн евро
10Винисиус Жуниор«Реал»130 млн евро

Одним из заметных изменений последнего обновления стал рост стоимости французского полузащитника «Баварии» Майкла Олисе. Его оценка увеличилась на 10 миллионов евро - до 180 миллионов. Еще в октябре 2025 года футболист стоил, по расчетам Transfermarkt, 130 млн евро.

А вот бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор потерял в оценочной стоимости 10 миллионов евро и теперь замыкает первую десятку. Ранее, в 2024–2025 годах, его стоимость достигала 200 миллионов евро.

Рыночные оценки Transfermarkt формируются с учетом возраста футболистов, их выступлений, перспектив и ситуации на трансферном рынке. При этом указанные суммы не являются официальными ценниками клубов: фактическая стоимость перехода игрока может существенно отличаться.

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