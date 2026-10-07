Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассматривает возможность покинуть клуб летом 2027 года. Об этом сообщил испанский журналист Франсуа Гальярдо.

Официального подтверждения этой информации со стороны футболиста или клуба пока нет.

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По утверждению Гальярдо, 27-летний француз разочарован ситуацией в «Реале» и уже принял решение об уходе. Журналист также утверждает, что мадридский клуб не станет препятствовать возможному трансферу.

27-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года на правах свободного агента. За мадридский клуб француз провел 111 матчей, забил 94 гола и выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Последним титулом мадридцев остается Межконтинентальный кубок, завоеванный 18 декабря 2024 года. В сезоне-2025/26 команда осталась без трофеев.

Следующим чемпионатом Мбаппе якобы может стать английская Премьер-лига. Позднее Гальярдо заявил, что приоритетным вариантом для футболиста является «Ливерпуль» и представители английского клуба уже проявляли интерес к возможному переходу.

При этом крупные испанские спортивные издания пока не подтверждают информацию о решении Мбаппе покинуть Мадрид. Bernabéu Digital называет заявление Гальярдо «неправдоподобным» и «сомнительным эксклюзивом».

Французский нападающий выступает за «Реал» с лета 2024 года. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до июня 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 200 миллионов евро.