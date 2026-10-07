Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол

Лионель Месси провел последний матч в составе сборной Аргентины. В товарищеской встрече с Бенином на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе 39-летний капитан забил с пенальти и отдал две голевые передачи, а аргентинцы победили со счетом 3:0.

Прощание получилось символичным. На 10-й минуте игру остановили на минуту - в честь номера, под которым всю карьеру выступает Месси. Зрители аплодировали капитану, а футболисты Бенина подошли к нему, чтобы пожать руку.

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За сборную Аргентины Месси провел 208 матчей. На его счету 126 голов и 67 результативных передач. Теперь этот этап его карьеры завершен.

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За годы выступлений Месси вместе с Аргентиной выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и олимпийское золото. На клубном уровне он стал десятикратным чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и восемь раз получил «Золотой мяч».

Профессиональный путь Месси начался в Аргентине, однако еще подростком он переехал в Испанию и оказался в системе «Барселоны», где провел более 20 лет. В 2021 году футболист перешел в ПСЖ, а в 2023-м стал игроком «Интер Майами», за который продолжает выступать.