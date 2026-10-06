6 октября 2026, 19:57 Валерия Леонова

Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр

Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене представили официальные эмблемы соревнований. Главными героями обоих изображений стали австралийские какаду, а в деталях рисунков спрятано сразу несколько символов Квинсленда и будущих Игр, сообщает Международный олимпийский комитет.

Для олимпийской эмблемы выбрали розового какаду, а для Паралимпийских игр - желтохохлого. Организаторы объясняют выбор этих птиц их любопытным, игривым и немного озорным характером, который ассоциируется с Австралией и ее жителями.

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Но какаду - далеко не единственный смысл, заложенный в эмблемы.

В хохолках птиц можно увидеть контур штата Квинсленд, а также олимпийский и паралимпийский огонь. Есть и маленькая дизайнерская загадка: группы из трех и двух перьев образуют число 32 - отсылку к 2032 году, когда состоятся Игры.

Выбор птиц связан и с культурой коренных народов Австралии. Какаду имеют тесную связь с родной землей и традиционно воспринимаются как своеобразные посланники, соединяющие людей с местом, историей и церемониями.

Эмблемы раскрывали необычным способом. Впервые в истории Олимпийских и Паралимпийских игр их показывали по частям: шесть элементов в течение нескольких дней представляли в разных уголках Квинсленда 12 известных спортсменов и представителей олимпийского и паралимпийского движения.

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Презентации проходили в том числе у Большого Барьерного рифа, в Таунсвилле, Рокгемптоне, на Саншайн-Косте и Голд-Косте. Затем все элементы объединили и в Брисбене показали две полноценные эмблемы.

Председатель Координационной комиссии МОК по подготовке Игр Микаэла Кохуангко Яворски отметила, что новый символ объединяет природу и характер Австралии и Квинсленда с традиционной олимпийской символикой.

Австралия примет летние Олимпийские игры в третий раз. Ранее они проходили в Мельбурне в 1956 году и Сиднее в 2000-м.

Олимпиада в Брисбене пройдет с 23 июля по 8 августа 2032 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

При этом какаду на эмблемах не следует считать будущими талисманами соревнований. Организаторы отдельно подчеркивают, что официальный талисман или талисманы Brisbane 2032 представят позднее.

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