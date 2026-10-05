Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ

41-летний нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Этим летом мы с семьей решили, что этот сезон станет для меня последним в НХЛ. Я очень люблю эту игру, но в глубине души понимаю, что это правильное решение», - заявил Овечкин товарищам по команде «Вашингтон Кэпиталс» перед недавней тренировкой.

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По словам хоккеиста, ему было важно объявить о решении до первого домашнего матча команды. Он хотел заранее поблагодарить всех, кто был важен для него и его семьи и поддерживал их как в хорошие времена, так и в тяжелые моменты после поражений.

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«Это будет мой последний год. Очень важно, чтобы вы, парни, узнали это от меня первыми. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Осталось 82 игры, давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом, потому что время летит. Кажется, только вчера был мой первый сезон, и вот уже 22-й. Это время прошло так быстро. Трудно в это поверить, но давайте насладимся этим сезоном и сделаем его особенным, хорошо?» - сказал Овечкин.