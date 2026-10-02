После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram

Аккаунт сборной Португалии в Instagram потерял более 1,5 млн подписчиков на фоне ухода Криштиану Роналду из расположения национальной команды. По данным португальской газеты Record, аудитория страницы сократилась примерно на 6%.

Издание приводит конкретные показатели: вечером 30 сентября аккаунт насчитывал 25 004 030 подписчиков, а утром 2 октября - 23 497 796. Таким образом, за этот период его аудитория уменьшилась на 1 506 234 пользователя, пишет Jornal Record

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Падение началось на фоне напряжённой ситуации вокруг капитана сборной. По наблюдениям Record, пользователи оставляли под публикациями комментарии в поддержку Роналду и призывали отписываться от страницы. Обсуждение затронуло даже публикации о женской сборной Португалии.

Что произошло с Роналду

41-летний нападающий покинул расположение сборной в Копенгагене 30 сентября - после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша и разговора с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проэнсой.

Этому предшествовал матч против Норвегии: Португалия победила со счётом 2:1, но Роналду остался на скамейке запасных и на поле не вышел. Жезуш признал, что футболист был недоволен его решением, сообщает Reuters.

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В обращении к болельщикам Роналду сообщил, что позднее объяснит причины своего отъезда, и пожелал удачи всем партнёрам по команде. Федерация подтвердила его уход. О завершении карьеры в сборной футболист не объявлял.

Португалия продолжила выступление без капитана

1 октября сборная обыграла Данию со счётом 4:2 в Лиге наций. Один из голов забил Гонсалу Рамуш, а под привычным для Роналду седьмым номером на этот матч вышел Рафаэл Леау.

Однако победа не остановила волну недовольства в социальных сетях. Как пишет Record, публикации о встрече с Данией также сопровождались многочисленными комментариями в защиту Роналду. Приведённые газетой цифры отражают изменение числа подписчиков; установить мотив каждого отписавшегося пользователя по этим данным невозможно.