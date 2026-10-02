Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании

Лионель Месси стал новым владельцем испанского футбольного клуба «Эльденсе», выступающего во втором по силе дивизионе страны - Сегунде. О приобретении официально объявил сам клуб, назвав приход аргентинской звезды началом нового этапа в своей более чем столетней истории.

39-летний Месси, который продолжает карьеру футболиста в американском «Интер Майами», приобрел акции прежнего мажоритарного владельца «Эльденсе» - колумбийской инвестиционной группы TH Soluciones Group.

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Сделка еще должна получить обязательное разрешение Высшего совета по спорту Испании (CSD) в соответствии с требованиями испанского законодательства.

«Эльденсе» сообщил, что с приходом Месси начинается долгосрочный проект, целью которого станет спортивное, институциональное и социальное развитие клуба.

Второй испанский клуб Месси

Для аргентинца это уже вторая инвестиция в испанский клуб в течение 2026 года.

В апреле Месси приобрел UE Cornellà из Каталонии, выступающий в более низком дивизионе испанского футбола. Теперь его интересы распространяются и на профессиональную Сегунду, сообщает Reuters.

О возможной покупке «Эльденсе» стало известно еще в начале сентября. Тогда сообщалось, что Месси договорился о приобретении 100% акций, принадлежавших колумбийской группе TH Soluciones.

В середине сентября стороны завершили основные процедуры сделки, однако для ее окончательного оформления требовалось одобрение CSD.

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Теперь «Эльденсе» впервые официально назвал Месси новым владельцем клуба.

Клубу больше ста лет

«Эльденсе» был основан в 1921 году в городе Эльда в провинции Аликанте.

Домашние матчи команда проводит на стадионе Nuevo Pepico Amat. Несмотря на сравнительно небольшой размер города - в Эльде живут немногим более 55 тысяч человек - у клуба около 3500 абонементщиков.

В последние годы «Эльденсе» пережил заметный спортивный подъем и вернулся в профессиональный футбол. Нынешний сезон команда проводит в Сегунде.

Однако старт чемпионата складывается непросто. После семи туров команда набрала пять очков и занимает 19-е место в турнирной таблице.

Клуб рассчитывает, что появление одного из самых известных футболистов мира в качестве владельца поможет укрепить его позиции.

Сам Месси, несмотря на расстояние, уже принимает участие в делах «Эльденсе». По данным испанского издания AS, он поддерживает связь с руководством клуба, проводит онлайн-встречи с генеральным директором Марио Росасом и спортивным директором Виктором Лафуэнте и следит за выступлениями команды из Майами.

Для Месси приобретение «Эльденсе» становится еще одним шагом от карьеры футболиста к роли владельца и инвестора в профессиональном футболе - причем этот переход он начинает еще до завершения выступлений на поле.